Nashik Leopard News: नवले मळ्यात वर्षभरात तिसरा बिबट्या जेरबंद

इंदिरानगर : अनेक दिवसांपासून पाथर्डी ग्रामस्थांची झोप उडवणारी मादी बिबट्या मंगळवारी (ता. २६) रात्री अकराच्या सुमारास पिंजऱ्यात जेरबंद झाल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.

विशेष म्हणजे एका वर्षात गट क्रमांक २१६ मधील नवले मळ्यात हा तिसरा बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात आला आहे. (Third leopard jailed in year in Navle mala Nashik News)