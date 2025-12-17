Nashik to Nasa : नाशिकच्या ग्रामीण लेकरांची थेट 'नासा'ला गवसणी; जिल्हा परिषदेचा स्वप्नवत उपक्रम!

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ‘सुपर ५०’ उपक्रमातील पाच विद्यार्थ्यांना थेट अमेरिकेतील अंतराळ संशोधन संस्थेची (नासा) येत्या नवीन वर्षात सफल घडवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसह शिक्षिकेचा ‘व्हिसा’ निश्चित झाला असून, साधारणत: ५ ते १० जानेवारीला हा दौरा होईल..जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी ‘नाशिक ते नासा’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. त्यासाठी ‘सुपर ५०’ उपक्रमातील पाच विद्यार्थी व एका शिक्षिकेची निवड केली. अमेरिकेला जाण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून मुलाखत दिल्यावर त्यांचा ‘व्हिसा’ निश्चित झाला. त्यानंतर शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत नेमके काय केले पाहिजे, याविषयी मार्गदर्शन केले..उपक्रमाचा हेतू‘नाशिक ते नासा’ या उपक्रमाचा नेमका हेतू काय आहे, याविषयी उपशिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांनी मार्गदर्शन केले. ‘नासा’च्या दौऱ्याचे सूक्ष्म पद्धतीचे नियोजन हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्यांत वृषाली वाघमारे, मेघा डहाळे, डिंपल बागूल, आकांक्षा शेजवळ व हर्षल ढमाळे या विद्यार्थ्यांसह शिक्षिका अश्विनी पगार यांचा समावेश आहे..आम्हाला मत दिलं नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करू, भाजप नेत्यांकडून ब्लॅकमेल; भाजपच्या माजी महानगराध्यक्षाचा आरोप.सुवर्णक्षणांचे साक्षीदारविद्यार्थ्यांना नाशिकपासून थेट ‘नासा’पर्यंतची सफर घडविण्यात जिल्हा परिषदेला यश मिळणार आहे. निवडलेले सर्व विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असून, त्यांना ‘सुपर ५०’ने शहरापर्यंत आणले. आता शहरातून थेट परदेशात जाण्याची संधी जिल्हा परिषदेने दिली. आमच्या आयुष्यातील हा सुवर्णक्षणच म्हणावा लागेल, याची जाणीव ठेवून आम्ही एका क्षणाचाही वेळ वाया घालविणार नाही, अशी प्रतिक्रिया या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.