नाशिक

Nashik to Nasa : नाशिकच्या ग्रामीण लेकरांची थेट 'नासा'ला गवसणी; जिल्हा परिषदेचा स्वप्नवत उपक्रम!

Nashik Zilla Parishad’s ‘Nashik to NASA’ Initiative : पाच विद्यार्थ्यांना थेट अमेरिकेतील अंतराळ संशोधन संस्थेची (नासा) येत्या नवीन वर्षात सफल घडवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसह शिक्षिकेचा ‘व्हिसा’ निश्‍चित झाला असून, साधारणत: ५ ते १० जानेवारीला हा दौरा होईल.
NASA visit students

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ‘सुपर ५०’ उपक्रमातील पाच विद्यार्थ्यांना थेट अमेरिकेतील अंतराळ संशोधन संस्थेची (नासा) येत्या नवीन वर्षात सफल घडवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसह शिक्षिकेचा ‘व्हिसा’ निश्‍चित झाला असून, साधारणत: ५ ते १० जानेवारीला हा दौरा होईल.

