Diploma Agriculture Registration : कृषि पदविका नोंदणीची आजची अखेरची संधी

Diploma Agriculture Registration : राहुरी येथील महात्‍मा फुले कृषी विद्यापीठातर्फे सध्या पदविका अभ्यासक्रमाच्‍या प्रवेशाची प्रक्रिया राबविली जात आहे.

त्यात सहभागी होण्यासाठी आवश्‍यक नोंदणीची मुदत संपत असताना सोमवारी (ता.१०) त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Today is the last chance to register for Agriculture Diploma nashik news)

त्‍यानुसार आता पात्र विद्यार्थ्यांना मंगळवार (ता.११) पर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. पुढील प्रवेश वेळापत्रकात बदल करण्यात आलेला नाही. दहावीनंतर तीन वर्षे कालावधीच्‍या या अभ्यासक्रमास शेतकर्यांचे पाल्‍य तसेच अन्‍य सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी उपलब्‍ध आहे. प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत १४ जुलैला तात्‍पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

२१ जुलैला अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजित आहे. २४ जुलैला जिल्‍हा निहाय व विद्यालय निहाय गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होणार असून, पहिल्‍या प्रवेश फेरीच्‍या जिल्‍हानिहाय वाटप यादीची प्रसिद्धी २४ जुलैला केली जाईल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निवड झालेल्‍या विद्यार्थ्यांना २४ व २५ जुलैदरम्‍यान प्रवेश निश्‍चित करायचे आहेत. दुसर्या फेरीची वाटप सादी २७ ला प्रसिद्ध केली जाणार असून, प्रवेशासाठी २८ जुलैपर्यंत मुदत दिली जाईल.

"कृषि शाखेतील पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांसाठी पात्रताधारक विद्यार्थ्यांनी वाढीव मुदतीचा फायदा घेतांना नोंदणी करावी. करिअरच्‍या चांगल्‍या संधी कृषी शाखेत उपलब्‍ध असल्‍याने अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करावी." - प्राचार्य डॉ. आय. बी. चव्‍हाण, 'मविप्र'चे कृषी महाविद्यालय.