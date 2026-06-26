फोटो ः 09138
कळवण ः येथे सायबर गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या संशयितांसह हस्तगत केलेले साहित्य.
---
कळवणमध्ये आंतरराज्यीय सट्टा रॅकेट उद्ध्वस्त
पाच संशयित गजाआड; लॅपटॉपसह ५४ बँकांचे पासबुक, २५ एटीएम कार्ड हस्तगत
सकाळ वृत्तसेवा
कळवण, ता. २६ : शहरातील फुलामाता चौकातील गंगा निवास येथे सुरू असलेल्या ऑनलाईन सट्टा सेंटरवर नाशिक सायबर क्राईम विभागाने गुरुवारी (ता. २५) रात्री धडक कारवाई केली. एका केबल ऑपरेटरच्या कार्यालयाच्या वरच्या मजल्यावरून चालणाऱ्या या आंतरराज्यीय ऑनलाईन गेमिंग रॅकेटचा पर्दाफाश केला असून, त्यांच्याकडून आॅनलाईन साहित्यासह चेकबुक, पासबूक, एटीएम कार्ड हस्तगत करण्यात आले आहे.
--
सायबर क्राईम पथकाने केलेल्या या कारवाईत पाच संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. यात अरबाज शब्बीर शेख (वय २७, रा. देवळाली), आसिफ जाफर हुसेन (वय ४२, रा. लासलगाव), पठाण अरबाज खान फरीद खान (वय २३, रा. गुजरात), पंकज नामदेव आहेर (वय ३४, रा. नाशिक) आणि सागर रमेश कांबळे (वय ३८, रा. कोल्हापूर) यांचा समावेश आहे. हे संशयित लॅपटॉप व मोबाईलच्या साहाय्याने विविध वेबसाईट्सद्वारे ऑनलाईन सट्टा चालवत होते. याप्रकरणी नाशिक शहर सायबर पोलिस ठाण्यात ऑनलाईन गेमिंग प्रचार आणि नियमन कायद्यासह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर कामगिरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहाय्यक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पिसे, सहाय्यक निरीक्षक धीरज गवारे, साहिल सय्यद, दर्शन सोनवणे, भूषण देशमुख व पथकाने केली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पिसे पुढील तपास करीत आहेत.
---
पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला मुद्देमाल
छाप्यादरम्यान पोलिसांंनी आरोपींकडून ४ लॅपटॉप, १८ मोबाईल, ३ राउटर, विविध बँकांचे ५४ पासबुक, ४ चेकबुक, २५ एटीएम कार्ड्स, २६ सिमकार्ड्स आणि हिशोबाच्या चार वह्या असा मोठा मुद्देमाल जप्त करून सीलबंद केला आहे.
---