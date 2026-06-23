आडवण-पारदेवीतील एक इंच जागा देणार नाही

आडवण-पारदेवीतील शेतकऱ्यांचा उद्योग प्रकल्पाला ठाम विरोध
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर ट्रॅक्टर मोर्चा आठ दिवसांसाठी स्थगित
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.२३ : इगतपुरी तालुक्यातील आडवण-पारदेवी परिसरातील एक इंचही जमीन उद्योगासाठी देणार नाही, अशी ठाम भूमिका स्थानिक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या प्रश्नावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चा तूर्तास आठ दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. २३) रिंगरोड, राजूरबहुला, आडवण-पारदेवी तसेच राज्य मार्ग क्रमांक ३७ अंतर्गत बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. बैठकीस माजी खासदार हेमंत गोडसे, पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. आंबेबहुला व गौळाणे गावांमधून जाणाऱ्या प्रस्तावित रिंगरोडचे संरेखन (अलाईनमेंट) बदलण्यात यावे, राजूरबहुला येथील एमआयडीसीसाठीच्या भूसंपादनातून बागायती क्षेत्र वगळण्यात यावे, तसेच चिंचोली-वडगाव पिंगळा-पळसे राज्य मार्ग क्रमांक ३७ साठी भूसंपादनाचा मोबदला मिळेपर्यंत रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी आडवण-पारदेवी गावातील प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्पासाठी एमआयडीसीकडून सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेलाही स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. एमआयडीसीसाठी कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे मांडली.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य पद्धतीने सोडविण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिले. प्रशासन न्याय देण्याच्या भूमिकेत असल्याचा विश्वास व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी नियोजित ट्रॅक्टर मोर्चा सध्या स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.