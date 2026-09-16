नाशिक

सहा दिवस रात्री बारापर्यंत वाद्याला परवानगी

सहा दिवस रात्री बारापर्यंत वाद्याला परवानगी
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गणेशोत्सवात रात्री बारापर्यंत ध्वनिक्षेपकास परवानगी गौरी विसर्जनासह २१ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान आदेश लागू सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.१६ : आनंदपर्व असलेल्या गणेशोत्सवात यंदा सहा दिवस रात्री बारापर्यंत गणेश आरास, देखावे आणि ध्वनिक्षेपकास परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. गौरी विसर्जनाचा दिवस शनिवारी (ता. १९) तसेच २१ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान ही सवलत लागू राहणार आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गणेशोत्सवास सुरुवात झाल्याने शहरासह जिल्ह्यात चैतन्याचे वातावरण आहे. उत्सवाच्या कालावधीत सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून साकारण्यात आलेल्या आकर्षक आरास आणि देखाव्यांचा आनंद नागरिकांना रात्री उशिरापर्यंत घेता यावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक अधिकारात ही परवानगी दिली आहे. ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० मधील नियम ५ च्या उपनियम (३) नुसार ही सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, ध्वनिक्षेपकास परवानगी देतानाच संबंधित मंडळांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या टप्प्यात सार्वजनिक मंडळांच्या आरास व देखावे पाहण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. नवरात्रोत्सवातही तीन दिवस सवलत पुढील महिन्यात होणाऱ्या नवरात्रोत्सवातही तीन दिवस रात्री बारापर्यंत ध्वनिक्षेपकास परवानगी देण्यात आली आहे. १९, २० आणि २५ ऑक्टोबर या तीन दिवसांचा त्यात समावेश आहे. तसेच दिवाळीतील लक्ष्मीपूजन (८ नोव्हेंबर), ख्रिसमस (२५ डिसेंबर) आणि नववर्ष स्वागत (३१ डिसेंबर) या दिवशीही रात्री बारापर्यंत निर्धारित नियमांचे पालन करून ध्वनिक्षेपक वाजविण्यास परवानगी असणार आहे. गणेशोत्सवात रात्री १२ पर्यंत परवानगी १९ सप्टेंबर : गौरी विसर्जन २१ सप्टेंबर : आरास व देखावे पाहणे २२ सप्टेंबर : आरास व देखावे पाहणे २३ सप्टेंबर : आरास व देखावे पाहणे २४ सप्टेंबर : आरास व देखावे पाहणे २५ सप्टेंबर : गणेश विसर्जन

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