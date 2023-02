नाशिक : आधीच स्मार्ट रोड अनधिकृत पार्किंग, रिक्षाथांब्यांमुळे वाहतूक कोंडी नित्याचीच. ऐरवी रस्त्याच्या मधोमधच एखादं वाहन उभं राहिले तर त्या मागची वाहने हॉर्नवर हॉर्न वाजवितात.

मात्र पोलीस वाहन तेही महिला पोलीसांच्या निर्भया पथकाचेच वाहन बसथांब्यावरच थांबले अन्‌, वाहनातील पोलीस अधिकारी-कर्मचारी वडापावचा आस्वाद घेत असल्याने मागे थांबलेल्या एकाही वाहनचालकाने हॉर्न वाजविण्याची हिमंतच केली नाही.

करणार तरी कशी, महिला पोलीस अधिकारी-कर्मचारी वडापावचा आस्वाद घेत होत्या, त्यात अडथळा आला असता तर....

(traffic jam at smart road in city due to Nirbhaya police eating vada pav on street Nashik News)

हेही वाचा: Consumer Court : मेडिक्लेम नाकारणाऱ्या कंपनीला ग्राहक न्यायालयाचा दणका!

वाहतूक कोंडी

शनिवारी (ता. ४) सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास नाशिक शहर पोलीस निर्भया पथकाचे वाहन (एमएच १५ एए ३०९४) स्मार्ट रोडवरील अशोकस्तंभाच्या दिशेने आले आणि मेहेर बसथांबा येथे थांबले. निर्भया वाहनात चालक महिला व महिला अधिकारी दोघीच होत्या.

त्यांनी बसथांब्यानजिकच्या विक्रेत्याकडून वडापाव घेतला. निर्भया वाहन बसथांब्यावर असल्याची आणि तेही रस्त्याच्या कडेला न थांबता मधोमध असल्याची पूर्ती जाणीव वाहनातील महिला पोलिसांना होती.

तरीही वडापाव खाण्यामध्ये त्या दोघीही इतक्या मग्न झाल्या होत्या की त्यांना पाठीमागे सिटीलिंकच्या बसेससह अन्य वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत याचाही विसर पडला होता. एवढचे नाही, तर सिटीलिंक बसलाही थांबण्यासाठी जागा नसल्याने त्या बसेस पाठीमागेच थांबत होत्या.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: SAKAL Special : शिर्डी महामार्गावरील ब्लॅक स्पॉट्सकडे NHAIचे दुर्लक्ष!

महिला पोलीस असल्याने कोणाची बोलायचाही होईना टाप!

त्यामुळे बसथांब्यावर असलेल्या प्रवाशांना बस पकडण्यासाठी धावाधाव करावी लागत होती. ही सारी गंमत निर्भया पथकातील दोन्ही महिला पोलीस पाहातही होत्या. पण त्यांना कसलीही घाई नव्हती की कशाचीही तमा नव्हती.

विशेष म्हणजे, पोलीस वाहनच रस्त्यावर थांबलेले असलेल्याने पाठीमागील एकाही वाहनाने हॉर्न वाजविण्याचीही हिमंत केली नाही.

काही दुचाकीस्वार तर पोलीस वाहनाच्या दोन्ही बाजुने मार्ग काढून निघत होते अन काही चालकांनी तर मागे वळून वाहनातील महिला अधिकाऱ्यांकडे कटाक्षही टाकला. पण, या महिला पोलीसांना कदाचित वडापाव पलिकडे काहीही दिसत नसावे...

हेही वाचा: Nashik News : अट्टल सोनसाखळी चोरट्यांच्या मुसक्या आवळल्या; युनिट दोनची कारवाई