Nashik Police Transfer : आयुक्तालय हद्दीतील सहायक निरीक्षकांच्या बदल्या; आयुक्त अंकुश शिंदे यांचे आदेश

Nashik Police Transfer : नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांच्या पाठोपाठ आता १६ सहायक पोलिस निरीक्षक आणि, १४ पोलिस उपनिरीक्षकांच्याही बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत.

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या आदेशानुसार सदरील बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. (Transfers of Assistant Inspector in Commissionerate limits by ankush shinde nashik news)

गेल्या महिन्यामध्ये महाराष्ट्र पोलिस दलात बदल्याचे सत्र सुरू झाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतर आयुक्तालय हद्दीतील बदल्यांकडे पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून होते. आयुक्तालय हद्दीतील बदल्या ३० जून अखेरपर्यंत करणे गरजेचेच होते.

त्यानुसार, आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी आयुक्तालय हद्दीतील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यापाठोपाठ चौदा पोलिस ठाण्यांपैकी १० पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी पोलिस निरीक्षकांमध्ये खांदेपालटासह नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना पोलिस ठाणे देण्यात आले.

त्याचप्रमाणे, चौदा पोलिस ठाण्यांसह आयुक्तालयांतर्गत असलेल्या विविध शाखांमधील सहायक पोलिस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांच्याही बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये १६ सहायक निरीक्षक व १४ उपनिरीक्षकांचा समावेश आहे.

बदल्या करण्यात आलेले सहायक निरीक्षक (बदलीचे ठिकाण)

संगीता गावित (पंचवटी), सचिन चौधरी (मुंबई नाका), रूपेश केदार (अंबड), धर्मराज बांगर (विशेष शाखा), राहुल मोरे (मुंबई नाका), नितीन पवार (उपनगर), नरेंद्र बैसाणे (म्हसरुळ), हेमंत तोरडकर (गुन्हेशाखा -१), प्रकाश गिते (सरकारवाडा), साजिद मन्सुरी (अंबड), संदीप चोपडे (गंगापूर), किशोर कोल्हे (भद्रकाली), सुधीर पाटील (सातपूर), सत्यवान पवार (भद्रकाली), निखिल बोंडे (नाशिकरोड), यतिन पाटील (शहर वाहतूक शाखा).

उपनिरीक्षकांच्या बदल्या

नारायण गोसावी (आडगाव), चेतन श्रीवंत (गुन्हेशाखा-१), जितेंद्र माळी (नाशिक रोड), विलास मुंढे (गंगापूर), सुनील कासर्ले (शहर वाहतूक शाखा), संदेश पाडवी (गुन्हेशाखा-२), विठ्ठल माळी (अंबड), हरसिंग पावरा (अभियोग कक्ष), सुहासिनी बारेला ( पंचवटी), योगेश माळी (नाशिक रोड), उत्तम भांगरे (नियंत्रण कक्ष), अतुल पाटील (शहर वाहतूक शाखा), वैशाली भाबड (अनैतिक मानवी वाहतूक कक्ष), धनराज पाटील (सरकारवाडा)