Education News : गणवेशाची प्रतीक्षा संपता संपेना! आदिवासी आश्रमशाळांतील दोन लाख विद्यार्थी वंचित

नाशिक: शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने होऊनही आदिवासी आश्रमशाळांतील दोन लाख विद्यार्थी गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रथम सत्र परीक्षा सुरू होत असताना गणवेश केव्हा मिळणार, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे..राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत एकूण ४९७ आश्रमशाळा असून, त्यात पहिली ते बारावीपर्यंत दोन लाख चार हजार ४५८ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शाळा सुरू झाल्यापासून रोजंदारी (तासिका) तत्त्वावरील शिक्षकांचे आंदोलन सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यात पालकही सहभागी झाल्याने विद्यार्थ्यांअभावी अध्यापनावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे..अशा परिस्थितीत शाळा सुरू ठेवण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील असला, तरी विद्यार्थ्यांना अद्याप पहिला गणवेश मिळालेला नाही. आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य, गणवेश आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. मात्र, गणवेश वितरण प्रक्रियेत कायदेशीर अडचणी आल्याने हा विलंब होत आहे..तांत्रिक अडचणीपुरवठादारांशी संबंधित तांत्रिक अडचणी आणि निधी वितरणातील विलंब यामुळे गणवेश वितरण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. कायदेशीर प्रसंग उद्भवल्याने विद्यार्थ्यांपर्यंत गणवेश पोहोचलेले नाहीत. परिणामी आश्रमशाळांतील विद्यार्थी मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहत असून, पालक व शिक्षकांमध्ये नाराजी वाढत आहे..माेठी बातमी! 'साेलापुरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार फेरतपासणी'; जिल्ह्यात उडाली खळबळ.११५ कोटींची निविदा प्रक्रियाविद्यार्थ्यांना दोन गणवेशांसह शालेयपूरक साहित्य पुरविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ११५ कोटींची निविदा काढली आहे. त्यासाठी 'प्री-बिड' बैठकही पार पडली; मात्र आलेल्या आक्षेपांमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. यातून मार्ग निघेपर्यंत विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..