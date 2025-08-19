नाशिक

Education News : गणवेशाची प्रतीक्षा संपता संपेना! आदिवासी आश्रमशाळांतील दोन लाख विद्यार्थी वंचित

Uniforms Still Pending for Tribal Ashram School Students : आदिवासी आश्रमशाळांतील दोन लाख विद्यार्थी गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रथम सत्र परीक्षा सुरू होत असताना गणवेश केव्हा मिळणार, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.
Ashram School Students
2 Lakh Students Without Uniformsesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने होऊनही आदिवासी आश्रमशाळांतील दोन लाख विद्यार्थी गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रथम सत्र परीक्षा सुरू होत असताना गणवेश केव्हा मिळणार, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.

