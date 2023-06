Teacher Protest News : रोजंदारी शिक्षकांच बिऱ्हाड निघालं मुंबईला; विविध मागण्यांसाठी मोर्चा

Nashik News : आज दिनांक 13 जून रोजी आदिवासी विकास विभागातील रोजंदारी कर्मचारी वर्ग तीन वर्ग चार कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करणे या मागणीसाठी नाशिक ते मुंबई मंत्रालय पायी बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला आहे. (Tribal Development Department Teacher Birhad Morcha has been organized on foot from Nashik to Mumbai Mantralaya for Many demand Nashik News)

नाशिक ते मुंबई मंत्रालय पायी बिऱ्हाड मोर्चा

शेकडोच्या संख्येने रोजंदारी शिक्षक मुंबईच्या दिशेने निघालेले आहेत. पूर्ण महाराष्ट्रातून आदिवासी शिक्षकांना कायमस्वरूपी वेतन देण्यात यावे, यासह कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर शिक्षक भरती विरोधात सर्व शिक्षक एकवटलेले असून रोजंदारी शिक्षक मुंबईच्या दिशेने शेकडोच्या संख्येत निघालेले आहे.

हे शिक्षक आंदोलक आश्रम शाळेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करावे, मानधनात वाढ व्हावी या मागण्यांना प्राधान्य देऊन पोलीस बंदोबस्तासह मुंबईकडे निघालेले आहेत.