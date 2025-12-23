नाशिक

Nashik Tribal Farmers : नाशिकचे ८० आदिवासी शेतकरी पुणे-सातारा दौऱ्यावर; शिकणार स्ट्रॉबेरी लागवडीचे आधुनिक तंत्र!

Tribal Farmers’ Study Tour to Pune and Satara : नाशिक येथील रामेती येथून पुणे व सातारा येथील स्ट्रॉबेरी अभ्यास दौऱ्यासाठी रवाना होणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या बसला हिरवी झेंडी दाखवताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि इतर मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील ८० प्रगतशील शेतकरी सोमवारी (ता.२२) पुणे व सातारा येथे चार दिवसीय अभ्यास दौऱ्यावर रवाना झाले. या दौऱ्यात शेतकरी स्ट्रॉबेरी लागवड, प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संशोधन केंद्रांना भेट देऊन प्रत्यक्ष अनुभवातून माहिती घेणार आहेत.

