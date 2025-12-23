Nashik Tribal Farmers : नाशिकचे ८० आदिवासी शेतकरी पुणे-सातारा दौऱ्यावर; शिकणार स्ट्रॉबेरी लागवडीचे आधुनिक तंत्र!

नाशिक: जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील ८० प्रगतशील शेतकरी सोमवारी (ता.२२) पुणे व सातारा येथे चार दिवसीय अभ्यास दौऱ्यावर रवाना झाले. या दौऱ्यात शेतकरी स्ट्रॉबेरी लागवड, प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संशोधन केंद्रांना भेट देऊन प्रत्यक्ष अनुभवातून माहिती घेणार आहेत..कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नाशिक व कळवण यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, रामेती येथून या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी हिरवी झेंडी दाखवून रवाना केले..यावेळी जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत अभ्यास दौऱ्यातून स्ट्रॉबेरी पिकाची लागवड व प्रक्रिया याबाबत सखोल माहिती घेण्याचे आवाहन केले. मिळालेल्या ज्ञानाचा आपल्या भागात प्रभावी अवलंब करून परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले..या प्रसंगी आत्माचे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशीद, नाशिकच्या एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी अर्पिता ठुबे, प्रकल्प उपसंचालक संदीप वळवी, स्मार्ट नाशिकचे प्रकल्प अधिकारी विजय पवार, आदिवासी विकास विभागाचे शांताराम दाभाडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. .Sangli Election : हलगीच्या कडकडाटात राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचे शक्तिप्रदर्शन; सांगली–कुपवाडमध्ये १५० हून अधिक इच्छुक रिंगणात.अभ्यास दौऱ्यात दिंडोरी तालुक्यातील खोरीपाडा येथील सप्तश्रृंगी शेतकरी उत्पादक कंपनी व सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव स्ट्रॉबेरी शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रत्येकी ४० सदस्य सहभागी झाले आहेत. पुणे व सातारा जिल्ह्यातील यशस्वी स्ट्रॉबेरी लागवडीचे मॉडेल पाहून ते आपल्या भागात नवे प्रयोग राबवतील, अशी अपेक्षा अभिमन्यू काशीद यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.