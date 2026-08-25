Tribal Students: विद्यार्थ्यांचे जेवण २५० वरून २०० ग्रॅम; आहार कपातीवर दिपिका चव्हाण आक्रमक, आंदोलनाचा इशारा

-रोशन खैरनार सटाणा : आदिवासी विकास विभागांतर्गत वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आहाराचे प्रमाण २५० ग्रॅमवरून २०० ग्रॅम करण्याचा शासनाचा निर्णय म्हणजे ‘दात कोरून पोत भरण्याचा प्रकार’ असून, विद्यार्थ्यांना कुपोषित ठेवण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका करत हा तुघलकी निर्णय तातडीने रद्द करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा संतप्त इशारा बागलाणच्या माजी आमदार तथा राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या दिपिका चव्हाण यांनी दिला आहे. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.याप्रश्नी राज्यातील २५ आदिवासी आमदारांनी हा निर्णय बदलण्यास सरकारला भाग पडावे, अशी मागणी सुद्धा माजी आमदार चव्हाण यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आहारात कपात करणाऱ्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’, असा संतप्त प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात समान संधी देण्याऐवजी त्यांच्या मूलभूत आहारावरच गदा आणली जात असेल, तर हा निर्णय अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे..आदिवासी विद्यार्थ्यांना इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे समान शैक्षणिक संधी, पौष्टिक आहार आणि दर्जेदार सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या ताटातील आहार कमी करण्याऐवजी त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य व निवासाच्या सुविधा सक्षम करण्याची गरज आहे. आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणात पुढे जाऊ नयेत, अशीच सरकारची मानसिकता असल्याचे दिसत आहे..राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पातील आदिवासी कल्याणासाठीच्या निधीचा योग्य विनियोग होणे आवश्यक आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या काळात आदिवासींच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची धोरणात्मक भूमिका घेण्यात आली होती. मात्र, आज आदिवासींच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचा अपेक्षित परिणाम जमिनीवर दिसत नाही..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.\rआदिवासीबहुल भागात आजही रस्ते, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था आहे. पावसाळ्यात अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असल्याने नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, तर कुपोषणाची समस्याही कायम आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या आहारात कपात करणे हा त्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा योग्य विनियोग करून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार, सुरक्षित निवास आणि दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा द्याव्यात. आहार कपातीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा; अन्यथा आदिवासी विद्यार्थी, पालक व बांधवांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही चव्हाण यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.