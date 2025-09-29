Narhari Zirwal : भरती रद्द, आरक्षणाचे संरक्षण: आदिवासी महापंचायतीत ११६५ ठराव मंजूर; झिरवाळ राज्यपालांकडे सुपूर्द करणार

नाशिक: आदिवासी आश्रमशाळांसाठी खासगी कंपनीमार्फत होत असलेली भरती रद्द करावी, बंजारा व धनगर समाजांचा अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणात समावेश करू नये या प्रमुख मागण्यांसाठी शुक्रवारी (ता. २६) झालेल्या आदिवासी महापंचायतीत एकूण एक हजार १६५ ठराव प्राप्त झाले आहेत. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या पुढाकारातून सकल आदिवासी समाज हे ठराव राज्यपालांकडे सुपूर्द करणार आहेत..राज्यपालांची लवकरच वेळ घेण्यात येणार असल्याचे बिऱ्हाड आंदोलकांनी सांगितले. आश्रमशाळेत खासगी कंपनीमार्फत वर्ग-३ व वर्ग-४ या संवर्गातील एक हजार ७९१ पदांची भरतीप्रक्रिया सुरू आहे. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. दुसरीकडे या भरतीच्या विरोधात आदिवासी आयुक्तालयासमोर गेल्या तीन महिन्यांपासून बिऱ्हाड आंदोलन सुरू आहे..भरपावसात आंदोलन कायम असल्याने त्यांच्या प्रकृतीविषयी मंत्री झिरवाळ यांनीही चिंता व्यक्त केली. मात्र, आंदोलक मागे हटण्यास तयार नाहीत. सकल आदिवासी समाजातर्फे आदिवासी महापंचायत नाशिकमध्ये घेण्यात आली. यात ‘पेसा’ क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी ठराव लिहून दिले. यात सर्वाधिक ठराव हे नाशिक जिल्ह्यातून प्राप्त झाले आहेत. विशेषतः कळवण व सुरगाणा तालुक्यांतून ठराव प्राप्त झाले. याशिवाय, नंदुरबार, पालघर आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे..आंदोलकांनी पेटवली शेकोटीजिल्ह्यासह शहरात शनिवारी (ता. २७) रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. रविवारी (ता. २८) दिवसभर पावसाचा जोर कायम राहिला. मात्र, थंडीपासून बचाव करण्यासाठी बिऱ्हाड आंदोलकांनी शेकोटी पेटविली. विशेष म्हणजे, भरपावसातही महिला आंदोलक मागे हटलेल्या नाहीत..Manjri Protest : मांजरीतील महिलांचे बेमुदत धरणे आंदोलन; पालिका सुविधांच्या अभावामुळे संताप.आमदार व मंत्र्यांचा पुढाकारआदिवासी समाजाचे एकूण २५ आमदार आहेत. या सर्वांची एकत्रित बैठक ६ ऑक्टोबरला होण्याची शक्यता आहे. मंत्री झिरवाळ यांच्या पुढाकारातून राज्यपालांना भेटण्याचे नियोजन सुरू आहे. आदिवासी महापंचायतीत मंजूर ठराव राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात येतील. बाह्यस्रोत भरती रद्द करून ठरावांची अंमलबजावणी करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.