नाशिक

Narhari Zirwal : भरती रद्द, आरक्षणाचे संरक्षण: आदिवासी महापंचायतीत ११६५ ठराव मंजूर; झिरवाळ राज्यपालांकडे सुपूर्द करणार

Tribal Mahapanchayat Highlights in Nashik : नाशिक येथे झालेल्या आदिवासी महापंचायतीत 'बिऱ्हाड आंदोलक' भरपावसात शेकोटी पेटवून मागण्यांसाठी ठामपणे उभे राहिले. खासगी कंपन्यांमार्फत होणारी आश्रमशाळा भरती रद्द करावी आणि एसटी आरक्षणाचे संरक्षण करावे, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत
Narhari Zirwal

Narhari Zirwal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आदिवासी आश्रमशाळांसाठी खासगी कंपनीमार्फत होत असलेली भरती रद्द करावी, बंजारा व धनगर समाजांचा अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणात समावेश करू नये या प्रमुख मागण्यांसाठी शुक्रवारी (ता. २६) झालेल्या आदिवासी महापंचायतीत एकूण एक हजार १६५ ठराव प्राप्त झाले आहेत. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या पुढाकारातून सकल आदिवासी समाज हे ठराव राज्यपालांकडे सुपूर्द करणार आहेत.

