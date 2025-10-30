नाशिक

Nashik News : आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग! रेशीम उद्योगातून आदिवासी महिलांना 'लखपती दीदी' बनवण्यावर भर

Government Workshop Promotes Silk Farming in Nashik : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून सावळघाट (ता. पेठ) येथे रेशीम उद्योगाविषयी आयोजित कार्यशाळेत सहभागी झालेले शेतकरी आणि अधिकारी. या उद्योगातून महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नाशिक: आदिवासीबहुल तालुक्यांसह विशेषतः महिला शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योगावर भर दिल्यास कुटुंबाला आर्थिक पाठबळ मिळेल. तसेच शासनाच्या ‘लखपती दीदी’ उपक्रमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक उप्तन्नाचा मार्ग उपलब्ध झाल्याची माहिती, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी संजय शेवाळे यांनी दिली.

