Nashik News : आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग! रेशीम उद्योगातून आदिवासी महिलांना 'लखपती दीदी' बनवण्यावर भर

नाशिक: आदिवासीबहुल तालुक्यांसह विशेषतः महिला शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योगावर भर दिल्यास कुटुंबाला आर्थिक पाठबळ मिळेल. तसेच शासनाच्या 'लखपती दीदी' उपक्रमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक उप्तन्नाचा मार्ग उपलब्ध झाल्याची माहिती, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी संजय शेवाळे यांनी दिली. .कृषी विभागाकडून सावळघाट (ता. पेठ) येथील शेतकऱ्यांची एक दिवसीय कार्यशाळा मंगळवारी (ता. २८) घेण्यात आली. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत निवडलेले लाभार्थी या वेळी उपस्थित होते. कृषी विस्तार अधिकारी जे. एस. गारे यांनी प्रास्ताविक केले. कृषी अधिकारी संतोष राठोड यांनी रेशीम लागवड व कृषी विभागाच्या विविध योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनांविषयी माहिती दिली. .कृषी अधिकारी तथा नोडल अधिकारी विजयकुमार धात्रक यांनी तुती लागवड ते अंडे, कोश लागवड यामध्ये संगोपन ग्रह उभारणी कशी करावी, याविषयी सांगितले. रोजगार हमी कक्ष प्रमुख ओंकार जाधव यांनी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन केले. मिलिंद भोये (आड बुद्रूक) व एकनाथ मोरे (करंजखेड) यांनी आपल्या रेशीम शेतीबाबत अनुभव सांगितले. .कार्यशाळेसाठी सावळघाटचे सरपंच मनोज भोये व रेशीम लागवड शेतकरी तुळशीदास भोये यांनी बचतगट कसे सहकार्य करेल याची माहिती दिली. या योजनेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, गट विकास अधिकारी जे.टी. सूर्यवंशी, सहायक गटविकास अधिकारी सुनील बागूल यांच्या मार्गदर्शन लाभले. यावेळी संतोष राठोड, जयवंत गारे, सचिन जाधव, तुळशीदास भोये यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..आनंदाची बातमी! 'सोलापूर जिल्ह्यातील ९९९६ लेकी लाडक्या'; एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना योजनेचा मिळू लागला लाभ.जिल्ह्यात १५२१ शेतकऱ्यांची निवडनाशिक जिल्ह्यात १५२१ शेतकऱ्यांची तुती लागवडीसाठी निवड करण्यात आली असून ८५६ प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली आहे. पैकी जिल्ह्यात ३९४ एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड पूर्ण झाली असून ११२ रोपवाटिका तयार करण्यात आल्या. ९५ शेतकऱ्यांनी संगोपन ग्रहाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. जिल्ह्यात ९७ शेतकरी यांनी आजपर्यंत एक कोटी ३७ लाख रुपयाचे या योजनेखाली उत्पन्न घेतल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.