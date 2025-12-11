Nashik Crime : नाशिक हादरले! त्र्यंबकेश्वरमध्ये बाळविक्रीचा धक्कादायक प्रकार; एका महिलेवर सहा बालके विकल्याचा संशय

नाशिक/घोटी: त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगाव (बरड्याची वाडी) येथे बाळविक्रीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बच्चूबाई हंडोगे या ४५ वर्षीय महिलेने स्वतःला झालेल्या १४ मुलांपैकी सहा बालकांची विक्री केल्याचा संशय व्यक्त होताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महिला व बालकल्याण विभाग आणि पोलिस प्रशासनाला तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी बुधवारी (ता. १०) सहा अधिकाऱ्यांची विशेष चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीने घटनास्थळी धाव घेत संबंधितांशी संवाद साधला असून, अहवाल गुरुवारी (ता. ११) सादर होणार आहे..स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बच्चुबाई हंडोगे यांनी सहा बालकांचा विविध दांपत्यांना व्यवहार केल्याचा संशय व्यक्त केला होता. हा विषय आशा सेविकेच्या निदर्शनास आल्यानंतर तिने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. त्यानंतर हा प्रकार समोर आला असून, राज्यभर चर्चेला उधाण आले आहे. दरम्यान, नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत तपास यंत्रणेला योग्य दिशा देण्याचे निर्देश दिले..चौकशी समितीची कार्यवाहीजिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी या प्रकरणी पोलिस प्रशासनाला स्वतंत्रपणे चौकशीचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी दुसाने यांनी शासकीय मुलींचे अनुरक्षणगृह अधीक्षिका मंगला भोये, बालविकास परिवीक्षा अधिकारी प्रभाकर गावित, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समीरा येवले, चाइल्ड हेल्पलाइन प्रकल्प समन्वयक प्रणिती तपकिरे, जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाच्या सामाजिक कार्यकर्त्यां करिश्मा सूर्यवंशी यांनी समिती स्थापन केली..Nanded Accident: हायवाने वृद्धाला चिरडले कुंडलवाडीत वाळूमाफियांचा धुमाकूळ.माझ्यावरचे आरोप खोटे : बच्चूबाई हंडोगेपोलिस व माध्यमांसमोर बच्चूबाई यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत स्पष्ट केले, की यात कोणताही आर्थिक संबंध नाही अन् मी कोणतेही मूल विकले नाही. गरजेमुळे नातेवाइकांकडे दत्तक दिले होते. मांडलेले आरोप निराधार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.