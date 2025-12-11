नाशिक

Nashik Crime : नाशिक हादरले! त्र्यंबकेश्वरमध्ये बाळविक्रीचा धक्कादायक प्रकार; एका महिलेवर सहा बालके विकल्याचा संशय

Shocking Child Selling Case in Trimbakeshwar : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगाव येथे बच्चूबाई हंडोगे या महिलेने आपल्या १४ मुलांपैकी सहा बालकांची विक्री केल्याचा संशय व्यक्त झाल्याने खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या गंभीर प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक/घोटी: त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगाव (बरड्याची वाडी) येथे बाळविक्रीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बच्चूबाई हंडोगे या ४५ वर्षीय महिलेने स्वतःला झालेल्या १४ मुलांपैकी सहा बालकांची विक्री केल्याचा संशय व्यक्त होताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महिला व बालकल्याण विभाग आणि पोलिस प्रशासनाला तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

