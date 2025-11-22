Trimbakeshwar-Ghoti highway : महामार्ग रुंदीकरणाचा पेच! त्र्यंबकेश्वर-घोटी प्रकल्पासाठी भूसंपादनावर शेतकऱ्यांचा विरोध

नाशिक: सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्वर-घोटी महामार्गाचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शुक्रवारी (ता. २१) बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. प्रशासन बाधितांच्या पाठिशी असून, भूसंपादनात कोणाचेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. या प्रश्नी सोमवार (ता. २४)पर्यंत योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले..आगामी सिंहस्थापूर्वी त्र्यंबकेश्वर-घोटी महामार्गाचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभा राहील. पण, स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही, अशी भूमिका घेताना वेगवेगळ्या मार्गाने या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. परिणामी, प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरीत आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश त्यांनी दिले. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निमंत्रण दिले होते..जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या चर्चेप्रसंगी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या. त्यात प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्यावर वर्षानुवर्षे भरपाई मिळत नाही. तसेच, भरपाईची रक्कमही तुटपुंजी आहे. याबरोबर अन्यही समस्यांचा पाढा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर वाचण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकून घेतल्यावर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी भूसंपादनात कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. तसेच, सकारात्मक चर्चेतून तोडगा काढला जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे शेतकरी आता कोणती भूमिका घेतात, यावर महामार्गाचे रुंदीकरण अवलंबून असेल..Navi Mumbai: नवी मुंबईत उभारणार नवं सायन्सपार्क! महापालिकेचा नवा प्रकल्प; कधी होणार खुलं? .घोटी-त्र्यंबकेश्वर महामार्गाच्या रुंदीकरणासंदर्भात स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांच्या समस्या व व्यथा समजून घेतल्या असून, सकारात्मक चर्चा झाली आहे. या प्रश्नावर सोमवारपर्यंत योग्य तो तोडगा काढू. सर्वांच्या सहकार्यातून हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.