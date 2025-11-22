नाशिक

Trimbakeshwar-Ghoti highway : महामार्ग रुंदीकरणाचा पेच! त्र्यंबकेश्वर-घोटी प्रकल्पासाठी भूसंपादनावर शेतकऱ्यांचा विरोध

Highway Widening Proposed Ahead of Kumbh Mela 2027 : त्र्यंबकेश्वर-घोटी महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. भूसंपादनात कोणाचेही नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही देत सोमवारपर्यंत तोडगा काढण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्‍वर-घोटी महामार्गाचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी आवश्‍यक भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शुक्रवारी (ता. २१) बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. प्रशासन बाधितांच्या पाठिशी असून, भूसंपादनात कोणाचेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. या प्रश्‍नी सोमवार (ता. २४)पर्यंत योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

