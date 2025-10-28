नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या कामांना गती! नाशिक-त्र्यंबकेश्वर आराखड्यावर आज मंत्री समितीची मुंबईत बैठक; अंतिम मान्यतेकडे लक्ष

Administrative preparations gain pace ahead of 2025 Simhastha : पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील १६ हजार कोटींचा आराखडा जलसंपदा तथा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा आराखड्याचे मंगळवारी (ता. २८) मंत्री समितीसमोर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. साधारणत: १६ हजार कोटींचा हा आराखडा आहे. समितीच्या भूमिकेवर अंतिमत: शिखर समितीची मान्यता अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

