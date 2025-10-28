Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या कामांना गती! नाशिक-त्र्यंबकेश्वर आराखड्यावर आज मंत्री समितीची मुंबईत बैठक; अंतिम मान्यतेकडे लक्ष

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा आराखड्याचे मंगळवारी (ता. २८) मंत्री समितीसमोर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. साधारणत: १६ हजार कोटींचा हा आराखडा आहे. समितीच्या भूमिकेवर अंतिमत: शिखर समितीची मान्यता अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरला सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा शंखनाद होणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना वेग आला आहे. कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविताना त्याच्या परवानग्या, मान्यता, निविदा आणि अन्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जात आहे. तसेच रस्ते, महामार्ग व ‘एसटीपी’सारख्या काही कामांचा प्रारंभदेखील करण्यात आला आहे. .नदीघाट, साधुग्रामसाठी जमीन संपादन, भाविकांची सुरक्षा व विविध सोयी-सुविधा अशा विविध पातळ्यांवर यंत्रणा कार्यरत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी १६ ऑक्टोबरला बैठक घेत तयारीचा आढावा जाणून घेतला होता. त्या बैठकीत कुमार यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा आराखडा मंत्री समिती व शिखर समितीपुढे तातडीने सादर करून मान्यता घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण मंत्री समितीसमोर आराखडा सादर करणार आहे..मुंबई येथे मंगळवारी (ता. २८) जलसंपदा तथा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या अख्यारीत्यामधील मंत्री समितीपुढे आराखडा सादर केला जाईल. समितीमार्फत आराखड्यात काही बदल सुचविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर येत्या पंधरवड्यात शिखर समितीपुढे अंतिम मान्यतेसाठी आराखडा सादर होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्तीसिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भाडेतत्त्वावर तात्पुरत्या जमीन संपादनासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सोमवारी (ता. २७) सिंहस्थ आढावा बैठकीत हा निर्णय घेतला. त्यामध्ये नाशिक शहर व ग्रामीणसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची लवकर नियुक्ती केली जाईल. .Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील पाडकामाचा दुसरा टप्पा सुरू; 'एनएमआरडीए'कडून सीसीटीव्ही बसवले, शेतकरी मात्र उपोषणावर ठाम.संबंधित विभागांनी तात्पुरत्या स्वरूपातील आवश्यक जमिनीची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी, अशा सूचना प्रसाद यांनी केल्या. नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमधील शाही मिरवणूक मार्गावरील वीजतारा भूमिगत करण्यासह भाविकांची सुरक्षा तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.