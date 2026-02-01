Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वेध! रामतीर्थावर फडकणार ५१ फुटांचा भव्य ध्वज; पायाभरणीचे नियोजन पूर्ण

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रामतीर्थ परिसरात ५१ फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभारला जाणार असून, गंगा मंदिराच्या परिसरात ३१ फुटांचा ध्वजस्तंभ असेल. या ध्वजस्तंभाची पायाभरणी अनुक्रमे एक फूट व आठ इंच त्रिज्येची असेल. ध्वजस्तंभाचा पाया साधा ठेवला जाईल, तर सजावटीचे व प्रतीकात्मक काम स्तंभावर करण्याबाबत सर्वानुमते निश्चित केले आहे..आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर ध्वजस्तंभ व पताका यांच्या रचना व उभारणीबाबत आढावा व नियोजन बैठक नुकतीच स्मार्टसिटी मिशन कार्यालयात झाली. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीत नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात उभारण्यात येणाऱ्या ध्वजस्तंभ व पताकांचे नियोजन, स्थापत्य रचना, साहित्य निवड, उंचीचे निकष, धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता तसेच कामकाजाच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा झाली..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावित नियोजन व रचनेबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. ध्वजस्तंभ मजबूत व टिकाऊ पायाभरणीसह उभारण्यात येणार असून, कोणत्याही प्रकारचे संरचनात्मक नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल..नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील पुरोहित संघांनी ध्वजस्तंभांसाठी आध्यात्मिक व धार्मिक रचनात्मक घटक सादर केले. हे घटक स्थापत्य रचनेत समाविष्ट कले जाणार असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन्ही पुरोहित संघांशी चर्चा करून अंतिम आराखडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, पताकांची रचना संबंधित पुरोहित संघांकडूनच करण्यात येईल, असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. .बैठकीचा समारोप करताना सर्व संबंधित विभागांना धार्मिक पावित्र्य, सांस्कृतिक महत्त्व व दीर्घकालीन उपयोगिता लक्षात घेऊन जबाबदाऱ्या वेळेत व समन्वयाने पार पाडण्याचे निर्देश दिले. बैठकीस महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल पाटील, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता स्नेहल पगारे आदींसह कलाकार व शिल्पकार प्रमोद कांबळे, पुरोहित संघ नाशिकचे अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरी, रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाचे सचिव प्रविण ठाकूर, गंगा गोदावरी पुरोहित संघाचे उपाध्यक्ष दिलीप शुक्ला, पुरोहित संघ त्र्यंबकेश्वरचे अध्यक्ष मनोज जेते, सचिव श्रीपाद अकोलकर, खजिनदार सुयोग देवकुटे आदी उपस्थित होते..Nagpur Airport: आकाशात विमानांच्या गडगडाटाने धास्तावले नागपूरकर; दहा कोरियन लढाऊ विमाने उतरली विमानतळावर, कारण गुलदस्त्यात!.समुद्रमंथनाशी संबंधित संदर्भ ध्वजस्तंभावरध्वजस्तंभ हे केवळ भौतिक संरचना नसून श्रद्धा, सांस्कृतिक वारसा व सामाजिक एकतेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे त्यांची रचना व उभारणी संवेदनशीलता व जबाबदारीने करावी, असे बैठकीत अधोरेखित केले. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे एकसमान रचना राहील, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पौराणिक महत्त्वाशी निगडित प्रतीकात्मक कोरीव काम, विशेषतः समुद्रमंथनाशी संबंधित संदर्भ, ध्वजस्तंभांवर समाविष्ट करण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.