नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वेध! रामतीर्थावर फडकणार ५१ फुटांचा भव्य ध्वज; पायाभरणीचे नियोजन पूर्ण

Flag Mast Planning for Nashik–Trimbakeshwar Kumbh Mela 2027 : कुंभमेळ्यात रामतीर्थ परिसरात ५१ फूट उंचीचा ध्वजस्‍तंभ उभारला जाणार असून, गंगा मंदिराच्‍या परिसरात ३१ फुटांचा ध्वजस्‍तंभ असेल. या ध्वजस्‍तंभाची पायाभरणी अनुक्रमे एक फूट व आठ इंच त्रिज्येची असेल.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्‍थ कुंभमेळ्यात रामतीर्थ परिसरात ५१ फूट उंचीचा ध्वजस्‍तंभ उभारला जाणार असून, गंगा मंदिराच्‍या परिसरात ३१ फुटांचा ध्वजस्‍तंभ असेल. या ध्वजस्‍तंभाची पायाभरणी अनुक्रमे एक फूट व आठ इंच त्रिज्येची असेल. ध्वजस्तंभाचा पाया साधा ठेवला जाईल, तर सजावटीचे व प्रतीकात्मक काम स्तंभावर करण्याबाबत सर्वानुमते निश्‍चित केले आहे.

