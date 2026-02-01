Nashik Kumbh Mela : हवाई दळणवळण ते मोबाईल नेटवर्क; सिंहस्थासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या महत्त्वपूर्ण सूचना

नाशिक: पुढील वर्षी नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा सिंहस्थ- कुंभमेळ्याचा उत्सव मोठा सांस्कृतिक ठेवा आहे. त्याचे परिपूर्ण दस्तऐवजीकरण करावे, असे निर्देश केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी शनिवारी (ता. ३१) दिले..केंद्रीय मंत्री शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ पायाभूत सुविधा व तयारी कामकाजाची आढावा बैठक झाली. याप्रसंगी ते बोलत होते. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक जगदीश चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक अमोल गोटे आदी उपस्थित होते..केंद्रीय मंत्री शेखावत म्हणाले, की कुंभमेळ्याचे मोठे आध्यात्मिक महत्त्व आहे. त्याचे प्रतिबिंब रामकाल पथमध्ये उमटावे. रामकाल पथ साकारताना स्थानिक वास्तू कलेशी सुसंगत रचना करावी. तसेच रंगसंगतीच्या माध्यमातून भाविकांना रामायण काळाची माहिती होईल, असे नियोजन करावे. त्यासाठी चित्रकला शाखेच्या स्थानिक विद्यार्थ्यांची मदत घ्यावी. कुंभमेळ्याचे नियोजन करताना महिला, तरुणांसह समाजातील विविध घटकांचा सहभाग घ्यावा. कुंभमेळ्यानिमित्त तैनात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घ्यावी. त्यात त्यांना कुंभमेळ्याचे महत्त्व याविषयीची माहिती द्यावी..कुंभमेळ्यानिमित्त देश-विदेशातून भाविक येतील. त्यांच्यासाठीच्या पायाभूत सोयीसुविधा वेळेत पूर्ण कराव्या. या कालावधीत मोबाईल नेटवर्क सुरळीत राहण्यासाठी आतापासून उपाययोजना कराव्या. रामकाल पथसह उर्वरित विविध विकास कामांसाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या माध्यमातून तातडीने सादर करावा. तसेच त्र्यंबकेश्वर येथील विकास कामांचा समावेश असलेला परिपूर्ण आणि सर्वसमावेशक आराखडा सादर करावा. .सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होताच किरण मानेंची इमोशनल पोस्ट ; "त्या दु:खातून सावरल्याही नाहीत..".गर्दी व्यवस्थापनाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. भाविकांच्या सोयीसाठी ठिकठिकाणी पाणी उपलब्ध होईल, असे नियोजन करावे. तसेच भाविकांसाठी हेल्पलाइन सुविधा कार्यान्वित करावी. नाशिकसह जिल्ह्यात धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटनाला मोठी संधी आहे. त्यादृष्टीने ब्रॅण्डिग करावे. नाशिक, त्र्यंबकेश्वर हवाई दळण- वळणाच्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात का याची पडताळणी करावी, अशाही सूचना केंद्रीय मंत्री शेखावत यांनी केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.