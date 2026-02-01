नाशिक

Nashik Kumbh Mela : हवाई दळणवळण ते मोबाईल नेटवर्क; सिंहस्थासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या महत्त्वपूर्ण सूचना

Review Meeting on Nashik–Trimbakeshwar Kumbh Mela 2027 Preparations : सिंहस्थ- कुंभमेळ्याचा उत्‍सव मोठा सांस्कृतिक ठेवा आहे. त्याचे परिपूर्ण दस्तऐवजीकरण करावे, असे निर्देश केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी शनिवारी (ता. ३१) दिले.
Nashik Kumbh Mela

Nashik Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Development
trimbakeshwar
Tourism

