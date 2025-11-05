Kumbh Mela : त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी १,४६१ कोटींचा आराखडा; ३० कामांपैकी ४ कामांना सुरुवात, उर्वरित कामांना गती देण्याचे आदेश

नाशिक: कुंभमेळा प्राधिकरण व त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेने शहरातील कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून विविध विभागांच्या एकूण एक हजार ४६१ कोटींची ३० कामे निवडली आहेत. सद्यःस्थितीला त्यातील फक्त चार कामे सुरू झाली असून, उर्वरित कामांना नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये सुरुवात होईल. कामांची गुणवत्ता राखून वेळेत कामे कशी पूर्ण होतील, याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची सूचना कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी अधिकाऱ्यांना केली. .प्राधिकरणाचे आयुक्त सिंह व जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संयुक्तपणे मंगळवारी (ता. ४) त्र्यंबकेश्वर पालिकेचा आढावा घेतला. या वेळी प्रांताधिकारी पवन दत्ता, नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या परिसरात दर्शनपथ उभारण्यात येईल. त्यासाठी मंदिराच्या मुख्य चौकातील दुकाने, अतिक्रमण व शासकीय कार्यालये हटविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. या कार्यवाहीला लवकरच सुरुवात होणार आहे. तसेच, शहरातील तहसील कार्यालयामागील कचरा डेपो पालिकेने निश्चित केलेल्या साडेचार एकर जागेत स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. .त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त नगर परिषद ही शहरातील पाणी वितरणाचे नियोजन करीत आहे. बेझे येथून शहरापर्यंत साधारणत: १२ किलोमीटरची पाइपलाइन टाकण्यात येईल. या पाण्यातून गोदावरी नदी बाराही महिने प्रवाहित ठेवण्यासाठी अहिल्या कुंड व गंगासागर तलावात पाणी सोडले जाईल. उर्वरित पाणी हे शहरातील नागरिकांना वापरण्यासाठी देण्यात येणार आहे. .साधारणत: १२० लाख लिटर पाणी उपलब्ध होईल. याशिवाय जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन, ‘एमएसडीसी’, राज्य पुरातत्त्व, महावितरण, गृह व एस. टी. महामंडळ या विभागांची एक हजार ४६१ कोटींची ३० कामे प्रस्तावित आहेत. त्यातील चार कामे सुरू झाली असून, उर्वरित कामांना येत्या दोन महिन्यांत कार्यारंभ आदेश देऊन प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल. कामांची गुणवत्ता आणि वेळेचे नियोजन करून कामे पूर्ण करण्याचे आदेश शेखर सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले..आखाड्यांनाही भेटीकुंभमेळा आयुक्तांनी पहिल्या दिवशी चार आखाड्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर उर्वरित सहा आखाड्यांच्या भेटीचे नियोजन त्यांनी केले असून, मंगळवारी (ता. ४) दिवसभरात आखाड्यांचे महंत किंवा ठाणापती यांच्या भेटीस जाणार असल्याची माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली..Nagpur News: पारंपरिक मच्छीमारांना मिळणार दिलासा; बिगर वनक्षेत्रात मासेमारीला मंजुरी, हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न सुटणार.जलवाहिनीची पाहणीकुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी बेझे-गौतमी नद्यांच्या संगमावरील संगम बंधारा येथून त्र्यंबकेश्वर शहरापर्यंत येणाऱ्या पाइपपाईनची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. दोन ठिकाणी पंपिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. सुमारे १२ किलोमीटरवरून पाणी पाइपलाइनने शहरापर्यंत आणले जाईल. हे काम पाटबंधारे विभागाकडे आहे; तर शहरातील अहिल्या कुंड आणि गंगासागर तलावात पाणी सोडण्यात येईल. तसेच, शहराला पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्याचे नियोजन पालिकेकडे असून, एकूण ४६ कोटींच्या या कामाला सुरुवात झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.