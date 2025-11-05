नाशिक

Kumbh Mela : त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी १,४६१ कोटींचा आराखडा; ३० कामांपैकी ४ कामांना सुरुवात, उर्वरित कामांना गती देण्याचे आदेश

Only Four Projects Underway; Remaining to Begin by December : कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी त्र्यंबकेश्वर शहरात कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या १,४६१ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा आढावा घेतला आणि बेझे येथील जलवाहिनीची पाहणी केली.
trimbakeshwar Kumbh Mela

trimbakeshwar Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कुंभमेळा प्राधिकरण व त्र्यंबकेश्‍वर नगर परिषदेने शहरातील कामांचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करून विविध विभागांच्या एकूण एक हजार ४६१ कोटींची ३० कामे निवडली आहेत. सद्यःस्थितीला त्यातील फक्त चार कामे सुरू झाली असून, उर्वरित कामांना नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये सुरुवात होईल. कामांची गुणवत्ता राखून वेळेत कामे कशी पूर्ण होतील, याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची सूचना कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी अधिकाऱ्यांना केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Water supply
Project
Godavari River
district
trimbakeshwar
PWD

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com