Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील पाडकामाचा दुसरा टप्पा सुरू; 'एनएमआरडीए'कडून सीसीटीव्ही बसवले, शेतकरी मात्र उपोषणावर ठाम

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतच्या बांधकामांसंदर्भात ‘एनएमआरडीए’ ने सुरू केलेल्या पाडकामाच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरू केली आहे. एनएमआरडीएच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी (ता. २७) या रस्त्यावर सीसीटीव्ही बसवले आहेत, तसेच पाडलेल्या इमारतींचे छायाचित्रण केले आहे..शेतकऱ्यांचे साखळी उपोषण सोमवारी देखील कायम राहिले आहे. त्यांच्या भेटीसाठी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन हे येणार आहेत. त्यांचा नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या पाहणीचा दौरा दोन दिवस लांबला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा सोमवारचा मुंबई दौरा आणि मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक असल्यामुळे, आता हा पाहणी दौरा बुधवारी किंवा गुरुवारी होण्याची शक्यता आहे..आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरणासाठी ‘एनएमआरडीए’ने अतिक्रमण मोहीम सुरू केली आहे. या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ५० मीटर जागेवरील अतिक्रमण काढले जात आहे. रस्त्यालगत असलेली विनापरवाना हॉटेल्स, शेड, बांधकामे, रस्ते आदी पाडून जागा मोकळी करण्याची कारवाई दिवाळीत सुरू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे..Akole Crop Damage: 'अकोले तालुक्यातील हातातोंडाशी आलेले भात पीक पावसाने हिरावले'; नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी .या संदर्भात शेतकरी, व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, काही प्रकरणांना स्थगिती मिळाली आहे. दुसरीकडे या कारवाई विरोधात आमदार सरोज आहेर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी महाजन यांना या रस्त्यावरील वस्तुस्थितीची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाजन सोमवारी नाशिक -त्र्यंबकेश्वर रस्त्याची पाहणी करणार होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.