Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील पाडकामाचा दुसरा टप्पा सुरू; 'एनएमआरडीए'कडून सीसीटीव्ही बसवले, शेतकरी मात्र उपोषणावर ठाम

Farmers continue chain hunger strike demanding justice : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी 'एनएमआरडीए'ने रस्त्याच्या दुतर्फा ५० मीटर जागेतील अतिक्रमणे हटविण्याच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगतच्या बांधकामांसंदर्भात ‘एनएमआरडीए’ ने सुरू केलेल्या पाडकामाच्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरू केली आहे. एनएमआरडीएच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी (ता. २७) या रस्त्यावर सीसीटीव्ही बसवले आहेत, तसेच पाडलेल्या इमारतींचे छायाचित्रण केले आहे.

