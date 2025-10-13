Nashik News : नाशिक-त्र्यंबक रस्ता रुंदीकरण: 'एनएमआरडीए' च्या पाडकाम नोटिसांमुळे शेतकरी-व्यावसायिक आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार!

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील बेळगाव ढगा ते पेगलवाडीदरम्यान रस्त्याच्या दुतर्फा बांधकामे केलेल्या शेतकरी व व्यावसायिकांना ‘एनएमआरडीए’ने बजावलेल्या नोटिसांची मुदत सोमवारी (ता. १३) संपत आहे. बुधवार (ता. १५)पासून बांधकाम पाडण्यात येणारच, असे एनएमआरडीएने स्पष्ट केल्याने संबंधित व्यावसायिक व शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी शेतकरी व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ सोमवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे..आमदार हिरामण खोसकर यांच्या नेतृत्वाखाली रविवारी (ता. १२) महिरावणी येथे बैठक होऊन आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर हा रस्ता सहापदरी करण्यात येणार आहे. बांधकाम विभागाला सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूला ५० मीटर जागेची आवश्यकता आहे. या जागेतील बांधकाम, तात्पुरते शेड, टपरीधारकांना ‘एनएमआरडीए’ने गेल्या आठवड्यात नोटीस बजावली आहे. .सात दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम काढण्याचे आदेश या नोटिसांच्या माध्यमातून दिले होते. त्याची मुदत उद्या संपत आहे. पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी आमदार खोसकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (ता. १२) महिरावणी येथे बैठक झाली. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपाध्यक्ष विनायक माळेकर, माकपचे नेते ॲड. तानाजी जायभावे, ॲड. प्रभाकर खराटे, निवृत्ती लांबे, नवनाथ कोठुळे यांसह शेतकरी व व्यावसायिक उपस्थित होते..ऐनदिवाळीत ‘एनएमआरडीए’ने नोटीस बजावल्यामुळे व्यावसायिकांत भीतीचे वातावरण आहे. आयुक्त जलज शर्मा यांची दोन दिवसांपूर्वी भेट घेऊन या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी कारवाईला स्थगिती न देता बुधवारपासून बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत. .दिवाळीनंतर ही कारवाई करावी किंवा एकत्रित बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी शेतकरी, व्यावसायिक, स्थानिक रहिवासींची मागणी आहे. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्यात येत असून, शिष्टमंडळ सोमवारी पहाटे पाचला मुंबईला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे, पवार यांची भेट घेऊन कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणार आहेत..मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईला स्थगिती न दिल्यास मंगळवार (ता. १४)पासून ‘एनएमआरडीए’च्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. प्रशासनाने पाडकामास १५ तारखेपासून सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याविरोधात आम्ही आवाज उठविणार आहोत.- ॲड. तानाजी जायभावे, माकप नेते.CM Devendra Fadnavis: एका SMS वर दिल्लीपासून दुबईपर्यंत सूत्रे हलली अन् शेतमजूर दांपत्याला घडविले मुलाचे अंत्यदर्शन.नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगत जागा घेऊन व्यवसाय सुरू केला. आता प्रशासनाने त्यांना नोटिसा बजावत हॉटेल किंवा शेड काढून घेण्यास सांगितले आहे. या लोकांनी जीवन जगायचे कसे, अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याविषयी आम्ही मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. नागरिकांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.- हिरामण खोसकर, आमदार, त्र्यंबकेश्वर- इगतपुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.