नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी व्यावसायिक व शेतकऱ्यांना बजावलेल्या नोटिसांना तत्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १०) 'एनएमआरडीए'च्या कार्यालयावर धडक मारली. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर प्रशासनाने नोटिसा बजावल्याने या व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे दिवाळी होईपर्यंत पाडकामास स्थगिती देण्याची मागणी शेतकरी व व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने 'एनएमआरडीए'चे आयुक्त जलज शर्मा यांच्याकडे केली..आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याचे सहापदरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या मध्यापासून ५० मीटर जागेची आवश्यकता आहे. राज्य मार्ग साकारताना प्रशासनाने जागेची आखणी केली आहे. .मात्र, त्यावर संबंधित शेतकऱ्यांनी विनापरवानगी बांधकाम केले आहे. काहींनी तात्पुरत्या स्वरूपाचे शेड उभारून व्यवसाय सुरू केला आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावल्याचे आयुक्त शर्मा यांनी सांगितले. ऐन दिवाळीत नोटीस बजावल्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत..प्रशासनाने या कारवाईला तत्काळ स्थगिती द्यावी. दिवाळीनंतर शेतकरी, व्यावसायिक, रहिवासी व प्रशासन अधिकारी यांची एकत्रितपणे बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आवाहन आमदार सरोज अहिरे, 'माकप'चे ज्येष्ठ नेते डॉ. डी. एल. कराड, कैलास खांडबहाले, ॲड. सोमनाथ घोटेकर, ॲड. तानाजी जायभावे यांनी केले. .शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन आयुक्त शर्मा यांना दिले. तसेच कारवाईला त्वरित स्थगिती द्यावी, यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी स्वाक्षरीचे एकत्रित पत्रही त्यांना दिले. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संपत सकाळे, उत्तम खांडबहाले, विठ्ठल कापसे, बाजार समितीचे माजी सभापती भाऊसाहेब खांडबहाले, नवनाथ कोठुळे, प्रकाश वाघ, अॅड. प्रभाकर खराटे, सरपंच दत्तू ढगे आदी उपस्थित होते..शेतकरी आक्रमकत्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील पिंपळगाव बहुला ते पेगलवाडीपर्यंत जवळपास दोन हजार व्यक्तींना वेगवेगळ्या प्राधिकरणांनी नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांच्या आत बांधकाम पाडण्याचे किंवा विनापरवानगी उभारलेले शेड, हॉटेल काढून घेण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी 'एनएमआरडीच्या'च्या कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त शर्मा यांच्याशी चर्चा करत स्थगितीचा आग्रह कायम ठेवला. .त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगत हॉटेल व्यावसायिक व लॉन्सधारकांची संख्या मोठी आहे. त्यांनी व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाकडून अधिकृत परवानगी घेतली आहे. तरीही त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर काही व्यक्तींच्या सात-बारा उताऱ्यावर (पोटखराबा) क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम म्हणून नोंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे..शेतकऱ्यांचे प्रश्नग्रामपंचायत, 'एनएमआरडीए', टाउन प्लॅनिंग यांच्यापैकी एका विभागाची परवानगी घेऊन केलेले बांधकाम बेकायदेशीर कसेपरवानगी घेऊन हॉटेल सुरू केल्यानंतरही नोटीस काशेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर (पोटखराबा) अनधिकृत बांधकामाची नोंद कशासाठीव्यावसायिक किंवा शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा हेतू काय.ऐन दिवाळीत शेतकरी व व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे. रस्त्याच्या कामाला त्यांचा विरोध नाही; पण एकाच रस्त्यालगतच्या लोकांना वेगवेगळे नियम का लावले आहेत, याचा प्रशासनाने विचार केला पाहिजे. घाईगडबडीत नोटीस बजावण्याऐवजी त्यांना विश्वासात घेऊनच काम सुरू केले पाहिजे. तोपर्यंत कारवाईला स्थगिती द्यावी.- सरोज अहिरे, आमदार, देवळाली विधानसभा.PMC Diwali Bonus : कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड; महापालिकेकडून सानुग्रह अनुदानात दोन हजारांची वाढ.शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात येणार नाही. त्यामुळे सातबारा उतारा शेतकऱ्यांच्याच मालकीचा राहील. फक्त रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवरील तात्पुरते शेड, बांधकाम, भिंती आदी हटविण्याचे आदेश आहेत. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर व्यावसायिकांनाच त्याचा फायदा होईल.- जलज शर्मा, आयुक्त, 'एनएमआरडीए'.