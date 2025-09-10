नाशिक

Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरमध्ये कालसर्प पूजेच्या नावाखाली ऑनलाइन फसवणूक

Trimbakeshwar Temple and Kalasarpa Puja Controversy : त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान मंदिरात कालसर्प पूजा करण्याच्या नावाखाली भाविकांची दिशाभूल करून ‘भावनिक लूट’ केली जात आहे.
Trimbakeshwar

Trimbakeshwar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांमध्ये समावेश असलेल्या त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान मंदिरात कालसर्प पूजा करण्याच्या नावाखाली भाविकांची दिशाभूल करून ‘भावनिक लूट’ केली जात आहे. अशा मोबाईल ॲप्लिकेशनवर बंदी घालण्याची मागणी त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान ट्रस्टकडून पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. भाविकांनी या भूलथापांना बळी न पडण्याचे आवाहन विश्वस्तांनी केले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
scam
trimbakeshwar
Fraud case news
Trimbakeshwar Temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com