Dhule Food Safety Raid : बापरे... तुम्हीही इथून मिठाई खरेदी करता का? धुळ्यातील नामांकित दुकानांमध्ये मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री, FDA ची मोठी कारवाई

धुळे : येथील अन्न व औषध प्रशासनाने शहरातील श्री दत्त मंदिर चौक परिसरातील एस बालाजी स्वीट्सची मंगळवारी (ता. १४) अनपेक्षित तपासणी केली. यादरम्यान आढळलेल्या गंभीर त्रुटी आणि अस्वच्छतेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या दुकानाचा अन्न व्यवसाय परवाना तत्काळ निलंबित (Food license suspended in Dhule sweet shop) केला. अन्न व औषध विभागाचे सहायक आयुक्त गो. वि. माहोरे यांनी तरतुदींनुसार या निलंबनाचे आदेश काढले असून, या धडक कारवाईमुळे स्थानिक अन्न व्यवसाय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..तपासणी पथकाने एस बालाजी स्वीट्सची तपासणी केली असता तेथे मुदतबाह्य अन्नपदार्थांचा साठा विक्रीसाठी ठेवल्याचे आढळले. दुकानात अस्वच्छता, उघड्या अन्नपदार्थांवर माशांचा प्रादुर्भाव आणि अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींचे सरळ उल्लंघन झाल्याचे गंभीर चित्र दिसून आले. त्यामुळे हे दुकान तात्काळ बंद करून ‘सील’ करण्यात आले..या गंभीर त्रुटींनंतर ग्राहकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणार्थ संबंधित व्यवसाय परवाना त्वरित निलंबित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली. यासोबतच पारोळा रोडवरील मथुरा स्वीट्स या दुकानाचा मुख्य उत्पादन कक्ष कोणत्याही वैध अन्न परवान्याशिवाय बेकायदेशीररित्या अन्न पदार्थांचे उत्पादन व विक्री करत असल्याचे आढळले. तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हा उत्पादन कक्षही प्रशासनाने तात्काळ बंद केला आहे..Sangli Milk Adulteration Raid : दूध की विषाचा घोट? दुधाचे फॅट वाढवण्यासाठी खाद्यतेल अन् दूध पावडरचा वापर; सलगरेत FDA चा मोठा छापा, पाहा काय काय सापडलं?.डेअरींवर छापेदुग्धजन्य पदार्थांच्या तपासणी मोहिमेंतर्गत स्टेशन रोडवरील त्रिमूर्ती डेअरी व वाडीभोकर रोडवरील ओम डेअरी या दोन आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या दोन्ही डेअरींमधून म्हशी व गायीच्या दुधाचे चार नमुने ताब्यात घेण्यात आले असून, ते प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविले आहेत. आढळलेल्या त्रुटींबाबत त्यांना नोटीस बजावण्यात येईल. सहायक आयुक्त माहोरे यांच्या मार्गदर्शनात अन्न सुरक्षा अधिकारी आनंद पवार, शशिकांत राणे, अरविंद राऊत, मंगेश भावसार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या आणि परवान्याशिवाय व्यवसाय करणाऱ्या अन्न विक्रेत्यांवर यापुढे अधिक कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.