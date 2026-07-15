नाशिक

Dhule Food Safety Raid : बापरे... तुम्हीही इथून मिठाई खरेदी करता का? धुळ्यातील नामांकित दुकानांमध्ये मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री, FDA ची मोठी कारवाई

Why Was Balaji Sweets' Food License Suspended in Dhule? धुळ्यातील बालाजी स्वीट्सवर अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई करत मुदतबाह्य अन्नपदार्थ, अस्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित करून दुकान सील केले.
Dhule Balaji Sweets expired food inspection

Dhule Balaji Sweets expired food inspection

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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धुळे : येथील अन्न व औषध प्रशासनाने शहरातील श्री दत्त मंदिर चौक परिसरातील एस बालाजी स्वीट्सची मंगळवारी (ता. १४) अनपेक्षित तपासणी केली. यादरम्यान आढळलेल्या गंभीर त्रुटी आणि अस्वच्छतेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या दुकानाचा अन्न व्यवसाय परवाना तत्काळ निलंबित (Food license suspended in Dhule sweet shop) केला. अन्न व औषध विभागाचे सहायक आयुक्त गो. वि. माहोरे यांनी तरतुदींनुसार या निलंबनाचे आदेश काढले असून, या धडक कारवाईमुळे स्थानिक अन्न व्यवसाय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

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