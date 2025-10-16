दुर्दैवी घटना! 'पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण घेणाऱ्या दोघा मित्रांचा अपघाती मृत्यू'; पेठ-नाशिक रस्त्यावरील घटना, पोलिस होण्याचे स्वप्न अन्..

-दिगंबर पाटोळेवणी (नाशिक) : पेठ- नाशिक रस्त्यावरील चाचडगांव शिवारातील माउली हायटेक नर्सरी समोर १२ टायर माल वाहतूक ट्रकने मोटरसायकला दिलेल्या धडकेत शिंदे येथील अॅकडमीत पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण घेणाऱ्या दोघा मित्रांचा दुर्दैवी मृत्यु झाल्याची घटना घडली असून हळहळ व्यक्त होत आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा. याबाबत घटना अशी की, रविवार, ता. १२ रोजी रात्री ८ वाजेच्या दरम्यान फिर्यादी विलास संपतराव जाधव (वय-51) वर्षे रा, मातेरेवाडी ता. दिंडोरी यांची मुलगा सुनिल विलास जाधव वय 19 वर्षे रा. मातेरेवाडी व त्याचा मित्र सुशांत भास्कर बोराडे, वय 27 वर्षे रा. शिंदे असे दोघे हिरो कंपनीची मोटर सायकल क्र. एम एच १५ जेजी ५६६१ हिचेवर बसुन करंजाळी, ता. पेठ येथून कॉलेजचे काम आटोपून नाशिक बाजुकडे येत असतांना चाचडगाव शिवारात माऊली हायटेक नर्सरी जवळ नाशिक बाजुकडुन पेठ बाजुकडे जाणारी १२ टायर माल ट्रक गाडी क्र. टीएन ८८ एल ६३५९ हि वरील चालक याने ओव्हरटेक करत असतांना मोटरसायकला जोराची धडक दिली. .यात मोटरसायकवरील सुनिल जाधव व सुशांत बोराडे या दोघांचेही डोक्यास, हातापायास, छातीस, पोटास गंभीर दुखापत झाली. त्यांना रुग्णवाहिकेने नाशिक येथे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता सुनिल जाधन यास डॉक्टरांनी तपासुन मयत घोषीत केले आहे. व त्याचा मित्र सुशांत बोराडे यास बेशुध्द अवस्थेत उपचार घेत असतांना त्यास नातेवाईकांनी पुढील उपचारा करीता सह्याद्री हॉस्पीटल नाशिक येथे रेफर केले होते. .तेथे उपचार चालु असतांना सुशांतचाही दुर्दैवी मृत्यु झाला. याबाबत दिंडोरी पोलिसांत विलास जाधव यांच्या फिर्यादीवरुन ट्रक चालकावर अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मयत सुनिल जाधव हा सव्वा वर्षापासून तर त्याचा मित्र सुशांत बोराडे हा अडीच वर्षांपासून शिंदे, ता. नाशिक येथील निर्मल करियर अॅकडमी येथे पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण घेत होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सुनिल जाधव हा विलास जाधव यांचा तीन मोठ्या मुलींनंतर एकुलता एक मुलगा होता. तर सुशांत बोराडे हाही गरीब कुटुंबातील तरुण होता. दोघेही बाहेरुन कॉलेज करुन पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण घेवून पोलिस होण्याचे स्वप्न होते. ते हुशार, महेनती व त्यांची अंगी चिकाटी असल्याचे प्रशिक्षक संदीप तुंगार यांनी सांगितले. त्यांच्या अपघाती निधनाने त्यांच्या गावात, अॅकडमी मध्येे हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.