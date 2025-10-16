नाशिक

दुर्दैवी घटना! 'पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण घेणाऱ्या दोघा मित्रांचा अपघाती मृत्यू'; पेठ-नाशिक रस्त्यावरील घटना, पोलिस होण्याचे स्वप्न अन्..

Dreams of Police Service Cut Short: कॉलेजचे काम आटोपून नाशिक बाजुकडे येत असतांना चाचडगाव शिवारात माऊली हायटेक नर्सरी जवळ नाशिक बाजुकडुन पेठ बाजुकडे जाणारी १२ टायर माल ट्रक गाडी क्र. टीएन ८८ एल ६३५९ हि वरील चालक याने ओव्हरटेक करत असतांना मोटरसायकला जोराची धडक दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
-दिगंबर पाटोळे

वणी (नाशिक) : पेठ- नाशिक रस्त्यावरील चाचडगांव शिवारातील माउली हायटेक नर्सरी समोर १२ टायर माल वाहतूक ट्रकने मोटरसायकला दिलेल्या धडकेत शिंदे येथील अॅकडमीत पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण घेणाऱ्या दोघा मित्रांचा दुर्दैवी मृत्यु झाल्याची घटना घडली असून हळहळ व्यक्त होत आहे.

