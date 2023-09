Nashik Accident News : भरधाव आयशर ट्रकच्या धडकेत दोघे ठार

By

Nashik Accident News : नाशिक-सय्यद प्रिंपी रस्त्यावर भरधाव वेगातील आयशर ट्रकने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील दोघे युवक जागीच ठार झाले तर, १४ वर्षांचा मुलगा जखमी झाला आहे.

याप्रकरणी ट्रकचालक संशयित मधुकर संतू संगमनेरे (रा. मारुती मळा, खेरवाडी, ता. निफाड) यांच्याविरोधात नाशिक तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Two killed in accident with Eicher truck nashik accident news)

रामेश्वर तुकाराम राऊत (३०), शंकर तुकाराम आव्हाड (३२, दोघे रा. म्हाडा कॉलनी, पाथर्डी फाटा, इंदिरानगर, नाशिक) असे अपघातात मयत झालेल्यांची नावे असून, जुबेर रहीम खान (१४, रा. पाथर्डी फाटा, इंदिरानगर) हा जखमी झालेला आहे. रामेश्वर राऊत, शंकर आव्हाड आणि जुबेर खान हे तिघे दुचाकीवरून (एमएच १५ सीएल ०३५७) नाशिककडून सय्यद प्रिंपीकडे जात होते.

त्याचवेळी समोरून भरधाव वेगात आलेल्या आयशर ट्रकने (एमएच १५ जेसी ६७०३) दुचाकीला जोरदार धडक दिली.

या धडकेत दुचाकीवरील रामेश्वर व शंकर हे दोघे गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले. तर जुबेर हा गंभीररित्या जखमी झाला आहे. सदरचा अपघात शुक्रवारी (ता.८) रात्री पावणेआठ वाजता झाला.

याप्रकरणी रामचंद्र तुकाराम आव्हाड यांच्या फिर्यादीनुसार संशयित ट्रकचालक मधुकर संगमनेरे यांच्याविरोधात नाशिक तालुका पोलिसात मृत्यूस कारणीभूत ठरल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरील गुन्ह्याचा तपास जोपळे हे करीत आहे.