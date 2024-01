Nashik Political: उद्धव ठाकरेंची भाजपवर कुरघोडी! राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना काळाराम मंदिर महाआरतीचे निमंत्रण

नाशिक : अयोध्येत येत्या सोमवारी (ता. २२) रामलल्ला मूर्तीची प्रतिष्ठापना होत असताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण न दिल्याने वाद सुरू असताना ठाकरे यांनी भाजपवर कुरघोडी केली आहे.

नाशिकच्या श्री काळाराम मंदिरात ते स्वतः महाआरती करणार असून, आरतीसाठी त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्राद्वारे २२ जानेवारीला नाशिकमध्ये महाआरतीसाठी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले आहे.

अयोध्येत प्रभू श्रीरामाचा जन्म झाला असला, तरी नाशिक ही कर्मभूमी आहे. येथे श्रीरामाने १४ वर्षे वनवास भोगला. त्यांना येथील आदिवासींनी मदत केली, याचाही संदर्भ पत्रात दिला आहे.(Uddhav Thackeray attack on BJP Invitation to President Draupadi Murmu for Kalaram Mandir Maha Aarti Nashik Political)