Ranganath Pathare : भाषेला धर्माचा रंग देऊ नका! ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांनी नाशिकमध्ये मांडले परखड विचार

नाशिक: सध्या भाषेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. मुळात एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत जाण्यास फार जड जात नाही, पण आपल्याकडे भाषांनाही धर्माचा रंग देण्यात आला आहे. उर्दू भाषा म्हटले, की मुस्लिम धर्म डोळ्यांसमोर येतो. अमुक शब्द या धर्माचा आहे. या विचारधारेतूनच शब्दांना धर्माच्या माध्यमातून चिकटवले गेले. त्यामुळे भाषेला धर्म न चिकटविता भाषा टिकविणे व तिचा उजागर करणे महत्त्वाचे असल्याचे विचार ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांनी मांडले. .दिगंत स्वराज फाउंडेशन व उगम संस्था आयोजित उगम महोत्सवाचा दुसरा दिवस कार्यशाळा, मुलाखत, चर्चासत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम यासारख्या भरगच्च कार्यक्रमांनी रंगला. शनिवारी (ता. ७) फ्रावशी टाऊन अकादमीत दिवसाची सुरवात पारंपरिक आदिवासी नृत्याने झाली. त्यानंतर भारतीय तत्त्वाचे मूळ, प्रांतीय भाषा, स्मृती आणि संस्कृती यातून भारतीय तत्त्वाचा मिलाप या विषयावर चर्चासत्र झाले. .या चर्चासत्रात रंगनाथ पठारे यांच्यासह कन्नड लेखिका डू सरस्वती, कवयित्री गीत चतुर्वेदी, कवी गणेश विसपुते सहभागी झाले होते. डू सरस्वती यांनी भारतीय एक विशिष्ट व्यक्ती नसून मातृभूमी, निसर्गाने घडविले आहे, तो खरा भारतीय. एकता म्हणजे केवळ एक भाषा नाही तर सगळ्या भाषा म्हणजे भारतीयता. भाषा ही आईकडून येते आणि तीच भाषा सर्वश्रेष्ठ असते. हिंदी लेखक गीत चतुर्वेदी म्हणाल्या, बहुभाषिकता ही भारताची खरी ओळख आहे. .भारतीय तत्त्वाचे मूळ आणि प्रांतीय भाषा आणि त्यातून निर्माण होणारे साहित्यात दडलेले आहे. सध्या इंग्रजी भाषेत मोठ्या प्रमाणात लिहिले जाते, पण देशी शब्दांना विदेशी शब्द हे पर्याय होऊच शकत नाही. त्यातून मूळ संस्कृती, परंपरा प्रभावीपणे मांडता येत नसल्याचा मुद्दा चतुर्वेदी यांनी मांडला. त्यानंतर हवामान बदल व कॉर्पोरेट रणनीती यावर चर्चासत्रात अजय गोवले, दीप्ती तळपदे, निधी जामवाल, प्राजक्ता बस्ते, राहुल तिवरेकर यांनी सहभाग घेत आपली विचारधारा मांडली..Pune Schools: पुण्यातील ४७ टक्के खासगी शाळांची पाठ; शिक्षण हक्क कायदा, प्रवेश नोंदणीत शाळांचा हात आखडता.दिवसभरातील घडामोडीअमोल उदगीरकर, अनमोल धर्माधिकारी यांची पटकथा लेखनावर कार्यशाळाअभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी महिला दिग्दर्शिका व साहित्यिक प्रभाव गप्पाटप्पापं प्रताप बुवा पाटील (जुगलबंदी); मरहम सुकून देणाऱ्या गाण्यांचे सादरीकरण.आज यांची उपस्थितीदिग्दर्शक व अभिनेते महेश मांजरेकर, रंगकर्मी विजय केंकरे, अभिनेते किशोर कदम, शफात खान, अभिनेत्री स्पृहा जोशी त्याचबरोबर कार्यशाळा, फिल्म स्क्रिनिंग, ओपन माईक कार्यक्रम.