Nashik News : विनापरवानगी डीजेचा दणदणाट; पोलिसांकडून आवाजांच्या नोंदी

नाशिक : शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर डीजे वाजविण्यास बंदी असताना काही मंडळांनी डीजेचा दणदणाट करीत शिवजयंती साजरी करीत पोलिस आयुक्तांच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन केले. दरम्यान, पोलिसांनी संबंधित मंडळांच्या डीजेच्या आवाजाच्या नोंदी नोंद केल्या असून यापुढील कारवाईकडे आता लक्ष लागून आहे

शिवजयंती पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी शहरातील शिवजन्मोत्सव समिती व शिवजयंती मिरवणूक पदाधिकाऱ्यांची पोलिस मुख्यालयात बैठक घेत डीजे वाजविण्यावर बंदी कायम असल्याचे सांगितले होते. (Unauthorized DJ noise recording of sounds by police attention to police action Nashik News)

मात्र, डीजेला परवानगी नसतानाही शिवजयंतीला पंचवटी, नाशिक रोड, अंबड, सातपूर, म्हसरूळ व आडगाव येथील शिवजयंती देखावे व मंडळाजवळ डीजेचा दणदणाट करण्यात आला. डिस्को लाइट, डीजे किट, जंबो साउंड लावून रिमिक्स गाणे व म्युझिक वाजविण्यात आले.

दरम्यान, पंचवटी व अन्य भागातील विविध मित्र मंडळांनी देखाव्यांजवळ लावलेल्या साउंडच्या आवाजाची नोंद पोलिसांनी केली आहे. त्यामुळे आता पोलिस यासंदर्भात काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागून आहे.

न्यायालयाच्या आदेशान्वये डीजे वाजविण्यावर बंदी आहे शिवजयंती दिनी पोलिसांनी मंडळांच्या आवाजाच्या तीव्रतेच्या नोंदी घेतले आहेत त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ एक