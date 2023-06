Upcoming Marathi Movie : ‘पावनखिंड’नंतर लवकरच येणार ‘रामशेज’!

Upcoming Marathi Movie : मराठी चित्रपटसृष्टीत छत्रपती शिवाजी महाराजांची यशोगाथा सांगणारे अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. गेल्या काही वर्षात झालेले फर्जंद’, ‘फत्तेशिकस्त’, ‘पावनखिंड’, ‘शेर शिवराज’ या ‘शिवराज अष्टक’ चित्रपट मालिकेतील सिनेमांना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला.

यानंतर आता लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हिंदवी स्वराज्याची माहिती देणारा नवा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. (Upcoming Marathi Movie After Pawankhind Ramshej will come soon nashik news)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक सोहळ्याचे औचित्य साधून ‘रामशेज’ या नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. ‘फत्तेशिकस्त’, ‘पावनखिंड’ आणि ‘मुरारबाजी’ चित्रपटाचे निर्माते ‘रामशेज’ चित्रपटाची निर्मिती करणार आहेत.

लवकरच या चित्रपटाचे शूटिंग सुरू करण्यात येईल. चित्रपटाच्या पोस्टरमध्येही शिवाजी महाराजांचा मावळा आणि त्यामागे प्रभू श्रीरामांची छाया दाखवण्यात आली आहे. ‘रामशेज’ चित्रपटात अभिनेता अंकित मोहन प्रमुख भूमिका साकारणार आहे.