नाशिक

Vadhavan Port : वाढवण ते समृद्धी महामार्ग जोडमार्ग लवकरच; १४ हजार कोटींचा प्रकल्प! दळणवळणाला मिळणार गती

Overview of Vadhavan to Balasaheb Thackeray Prosperity Highway : मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत वाढवण बंदर ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी फ्रेट कॉरिडॉरची माहिती दिली. या सुमारे १०४ किमी लांबीच्या सहा लेनच्या मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ ४-५ तासांवरून १-१.५ तासांवर येणार आहे.
Vadhavan Port

Vadhavan Port

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: वाढवण बंदर ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग जोडमार्गाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

Loading content, please wait...
Nashik
Travel
maharashtra
Development
Transportation
Project
Expressway
Infrastructure
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com