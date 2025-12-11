Vadhavan Port : वाढवण ते समृद्धी महामार्ग जोडमार्ग लवकरच; १४ हजार कोटींचा प्रकल्प! दळणवळणाला मिळणार गती

नाशिक: वाढवण बंदर ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग जोडमार्गाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली..विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य महेश सावंत, मनिषा चौधरी, राहुल पाटील, योगेश सागर, रईस शेख, हिरामण खोसकर यांनी वाढवण ते समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले, वाढवण बंदर केवळ पालघर जिल्ह्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण राज्य आणि देशाच्या जलद आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. या बंदराशी संलग्न पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यातील हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले..राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी बंदर विकास उपक्रमाला गती देण्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या प्रस्तावित जोडमार्गाची लांबी साधारण १०४ ते १०५ किलोमीटर असेल. त्यासाठी ३ अधिक ३ अशा सहा लेनची रचना केली जात आहे. महामार्गाची प्रस्तावित रुंदी १०० मीटर तर बोगद्यांची रुंदी ८० मीटर इतकी असेल.या मार्गावर १०० किमी प्रतितास वेगाने प्रवास करता येणार असून, प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पप्रस्तावित वाढवण ते समृद्धी महामार्ग पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर या भागांतून जाणार आहे. या मार्गात एकूण ६५ गावे समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प सर्व स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्र तसेच त्या भागातील नागरिकांना विश्वासात घेऊनच तयार केला जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले..उजनी धरण 100 टक्के भरलेले! शेतीसाठी सुटणार 15 जानेवारीनंतर पाणी; यंदा उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना 3 आवर्तने, ‘या’ 3 उपसा सिंचन योजना जूनपर्यंत पूर्ण होणार.वेळेची मोठी बचतमंत्री भुसे म्हणाले, की सध्याच्या १८३ किलोमीटरच्या तुलनेत नवीन जोडमार्गामुळे प्रवास केवळ १०४ किलोमीटरपर्यंत होणार आहे. यामुळे सुमारे ७८ किलोमीटरची बचत होईल. तसेच ४ ते ५ तासांचा प्रवास कमी होऊन तो एक ते दीड तासात पूर्ण होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.