Chhagan Bhujbal : नाशिक-वाढवण एक्स्प्रेस वे, फ्रेट कॉरिडॉरला तत्त्वतः मान्यता; भुजबळांच्या मागणीची शासनाकडून दखल

नाशिक: जिल्ह्याला पालघरमधील वाढवण बंदराशी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नाशिक (इगतपुरी) ते वाढवण एक्स्प्रेस वे तसेच फ्रेट कॉरिडॉर महामार्ग प्रकल्पाला राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. .महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्गावरील भरवीर इंटरचेंजदरम्यान सुमारे १०४ किलोमीटर लांबीच्या फ्रेट कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ५२८.९० कोटींच्या भूसंपादनासह विविध प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे..राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी २४ मार्च २०२५ ला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना व ६ एप्रिल २०२५ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केली होती. त्यात म्हटले आहे, की नाशिक ते वाढवण एक्स्प्रेस वे आणि नाशिक-वाढवण रेल्वेमार्ग हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प एकमेकांच्या समन्वयाने राबवावेत. अशा एकत्रित नियोजनामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चाची बचत होईल, असे म्हटले. .शासनाने याची दखल घेत ५ ऑगस्ट २०२५ ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर वाढवण बंदर (तवा) ते भरवीर (समृद्धी महामार्ग)दरम्यान फ्रेट कॉरिडॉर महामार्गाला तत्त्वतः मान्यता दिली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. यासाठी अंदाजित ५०० कोटींचे भूसंपादन आणि २८.९० कोटी संभाव्य व्याज असा एकूण ५२८.९० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. शिवाय, 'हुडको'कडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने आवश्यक हमी देण्याचा निर्णयही घेतला आहे..राज्याची आर्थिक प्रगतीशासनाच्या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा, मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर अंतर्गत भागातील औद्योगिक व शेती उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणी अधिक सुलभ आणि किफायतशीर होईल. वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वांत खोल व आधुनिक सागरी टर्मिनलपैकी एक राहणार आहे. आयएमईईसी व आयएनएसटीसी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारमार्गांशी ते थेट जोडले जाईल. या सगळ्याचा थेट फायदा महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाला होणार आहे.