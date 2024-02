Manohar Shahane Passed Away: ज्येष्ठ कादंबरीकार, नाटककार मनोहर शहाणेंचे पुण्यात निधन

नाशिक : ज्येष्ठ कादंबरीकार, नाटककार व ‘अमृत’चे माजी संपादक मनोहर मुरलीधर शहाणे (वय ९४) यांचे आज दुपारी पुणे येथे वृद्धापकाळाने निधन झाले.

गेले आठ दिवस त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुलगे, मुलगी व नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्यावर रात्री वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. (Veteran novelist playwright Manohar Shahane passed away in Pune Passed Away Nashik)