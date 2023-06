Nashik News : BSNLच्या सेवेचा विंचूर व परिसरात बोजवारा

Nashik News : येथील बीएसएनएल कंपनीचे नेटवर्क अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने विंचूर व परिसरातील सहा ते सात गावांचे भ्रमणध्वनींचे कॉलिंग व नेट सेवा बंद आहे.

त्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.याबाबत ग्राहकांनी लासलगाव येथील बीएसएनएल कार्यलयात तक्रारी केल्या; परंतु कर्मचारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे ग्राहकांनी सांगितले. (Vinchur in and around Service of BSNL problem Nashik News)

विंचूरसह हनुमाननगर, विष्णूनगर, सुभाषनगर, किसनवाडी, विठ्ठलवाडी, डोंगरगाव या गावांतील मोबाईल व नेट सेवा बंद असल्याने ग्राहकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कृषी प्लॅनचे सिमकार्ड घेतले असून, सेवा व्यवस्थित मिळत नसल्याने दुसऱ्या कंपनीचे सिमकार्ड घेण्याकडे ग्राहक वळत असल्याचे दिसत आहे.

