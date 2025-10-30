नाशिक

Nashik Crime : ३ लाखांचे १५ लाख वसूल करूनही छळ; अवैध सावकारीसह ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल

Two More FIRs Filed Against Vishal Kadam in Moneylending Case : अवैध सावकारी, खंडणी आणि मालमत्ता बळकावल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा पदाधिकारी विशाल कदम याच्याविरोधात आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले असून, याप्रकरणी पोलिस तपास करत आहेत.
नाशिक: अवैध सावकारी प्रकरणात मागील आठवड्यात आडगाव पोलिसांनी अटक केलेला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा पदाधिकारी व आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या विशाल कदमच्या विरोधात आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील एका गुन्ह्यात त्याच्या आईचाही समावेश आहे.

