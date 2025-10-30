Nashik Crime : ३ लाखांचे १५ लाख वसूल करूनही छळ; अवैध सावकारीसह ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल

नाशिक: अवैध सावकारी प्रकरणात मागील आठवड्यात आडगाव पोलिसांनी अटक केलेला शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा पदाधिकारी व आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या विशाल कदमच्या विरोधात आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील एका गुन्ह्यात त्याच्या आईचाही समावेश आहे. .कदम याने ज्येष्ठ महिलेकडून ३ लाखांचे १५ लाख वसुल करीत फ्लॅटही बळकाविला तर, दुसऱ्या गुन्ह्यात व्याजासह रक्कम अदा केल्यानंतरही १० लाखांची खंडणी आणि मालमत्ताही बळकावल्याप्रकरणी म्हसरूळ, गंगापूर पोलिसात गुन्हे दाखल झाले आहेत. कदम सध्या आडगाव पोलिसांच्या ताब्यात असून म्हसरुळ पोलिस त्याचा ताबा घेण्याची शक्यता आहे..६८ वर्षीय सुशीला पंडितराव मोरे (रा. म्हसरुळ) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित विशाल सुभाषराव कदम (रा. गुलमोहरनगर, म्हसरुळ), रंजना सुभाषराव कदम, कय्याज शेख (रा. म्हसरुळ) व त्यांचे तीन-चार साथीदारांविरोधात अवैधसावकारीसह ॲट्रोसिटी व धमकाविल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सुशीला मोरे यांनी २००७ मध्ये संशयित विशाल कदम याच्याकडून ३ लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. त्यापोटी मोरे यांच्याकडून संशयित कदम याने १५ लाख घेतले. तरीही तो पैशांसाठी तगादा लावत होता. मोरे यांच्या फ्लॅटवर कर्ज काढून घेण्यासाठी तो मोरे यांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात घेऊन गेला आणि त्यांचा फ्लॅट स्वत:ची आई रंजना कदम यांच्या नावावर करून घेतला. .त्यानंतरही कदमने पैशांसाठी तगादा लावत, काय करायचे ते करा, परत येथे आलात तर तुमचा बेत पाहिल असा दम भरला. दरम्यान मोरे यांची मुलगी मंगल जाधव हिचा फ्लॅट देखील कदमसह कय्याज शेखने बळकावून घेतला आणि ‘परत येथे आलात तर तुम्ही तुमच्या पायावर परत जाणार नाही'' अशी धमकी दिली..दुसरा गुन्हा संजय धोंडू पाटील (४९, रा. मोतीवाला कॉलेजसमोर, गंगापूर) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित विशाल कदम याच्यासह शरद सोनू केदार (रा. धात्रक फाटा,) यांच्याविरोधात आहे. पाटील यांनी संशयित कदम याच्याकडून ऑगस्ट २०१५ मध्ये १० टक्के व्याजाने २५ लाख रुपये घेतले होते. .पाटील यांनी व्याजासह रक्कम परतही केली. तरीही संशयित कदम याने सहा महिन्यांचे व्याज लावून पाटील यांच्याकडून १० लाख बळजबरीने वसुल केले. तसेच, पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी देत त्यांची मालमत्ताही बळकावली आणि ती साथीदारांच्या नावे केली. कदम यावर न थांबता एक फ्लॅट चढ्या दराने विक्री करून धमकी देत कागदपत्रांवर लिहून घेत खंडणी स्वरूपात मालमत्ता हडप केली..आडगाव पोलिसांच्या कोठडीतअवैधरित्या कब्जा, अवैध सावकारी, छळ व अपहरणाच्या प्रकरणात विशाल कदमचे कारनामे समोर येऊ लागले आहेत. त्याच्याविरोधात पहिला गुन्हा आडगाव पोलिसात सारिका शिरोडे यांच्या फिर्यादीनुसार दाखल झाला आहे. यात कदम, त्याचा साथीदार अमित मधुकर पाटील यांना अटक केली असून, सिद्धेश्वर अंडे, शंकर वाडेकर हे पसार आहेत..Amit Shah: तेजस्वींना मुख्यमंत्री करण्याचे ध्येय; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लालूप्रसाद यादव यांच्यावर टीका.अवैध सावकारीचे ३४ गुन्हेशहरात अवैधरीत्या सावकारीप्रकरणी शहर पोलिसांनी गेल्या काही महिन्यांत ३४ हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत. नाशिक शहर गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सुरु केलेली ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’, ‘ऑपरेशन क्लिनअप’ मोहिमेने नाशिककरांना दिलासा मिळाला असून अवैध सावकारीच्या जाचासह गुन्हेगारांविरोधात तक्रारदारांचा पोलिसांवर विश्वास रुढ झाल्याने तक्रारी दाखल होऊ लागल्या आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.