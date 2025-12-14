नाशिक

Nashik Leopard : सहा तासांची थरारक मोहीम! मालेगावच्या खाकुर्डीत विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वन विभागाने केले जेरबंद

Leopard Trapped in Khakurdi Well : मालेगाव तालुक्यातील खाकुर्डी येथील डॉ. धनंजय पवार यांच्या शेतातील विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला पिंजरा टाकून वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढले.
सकाळ वृत्तसेवा
वडनेर: खाकुर्डी (ता. मालेगाव) येथील डॉ. धनंजय पवार यांच्या गावाजवळील शेतात विहीर खोदकाम सुरु आहे. पाण्याने भरलेल्या विहिरीच्या कपारीत बसलेला बिबट्या गावातील मजुरांना शनिवारी (ता. १३) सकाळी सातच्या सुमारास आढळला. मालेगाव वनविभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवणे कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने सहा तासाच्या प्रयत्नानंतर विहिरीत पिंजरा टाकून बिबट्याला जेरबंद केले.

