Nashik Leopard : सहा तासांची थरारक मोहीम! मालेगावच्या खाकुर्डीत विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वन विभागाने केले जेरबंद

वडनेर: खाकुर्डी (ता. मालेगाव) येथील डॉ. धनंजय पवार यांच्या गावाजवळील शेतात विहीर खोदकाम सुरु आहे. पाण्याने भरलेल्या विहिरीच्या कपारीत बसलेला बिबट्या गावातील मजुरांना शनिवारी (ता. १३) सकाळी सातच्या सुमारास आढळला. मालेगाव वनविभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवणे कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने सहा तासाच्या प्रयत्नानंतर विहिरीत पिंजरा टाकून बिबट्याला जेरबंद केले..शनिवारी पहाटे बिबट्या भक्षाच्या शोधात आला असावा. नवीन २० फूट खोदकाम केलेल्या विहिरीत १५ फूट पाणी होते. अंदाज न आल्याने विहिरीत पडलेला बिबट्या पाच फूट रिकाम्या विहिरीच्या एका कपारीत बिबट्या ठाण मांडून बसला होता. वरती पाच फूट उंची खाली १५ फूट पाणी असल्याने बिबट्याला बाहेर येत नव्हते. खाकुर्डी गावात बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. पोलिस ठाण्याच्या हाकेच्या अंतरावरील विहिरीजवळ पोलिस बंदोबस्त तैनात होता. कर्मचाऱ्यांनी विहिरीत पिंजरे सोडून बिबट्याला पकडले..Nashik Crime : नाशिक हादरले! ४ कोटींच्या विम्यासाठी मित्रांनीच रचला खुनाचा कट; दीड वर्षांनंतर अपघाताचा बनाव उघड.खाकुर्डी येथील विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला दुखापत झाली असल्याने वन विभागाच्या लुल्ले येथील नर्सरीत त्याच्यावर प्रथमोपचार केला जाईल. त्याला नाशिक येथे रेस्क्यू विभागात दाखल केले जाईल.- गायत्री सोनवणे, वनपरिक्षेत्र अधिकारीपरिसरात नेहमीच बिबट्याचा वावर असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांना रात्री पहाटे शेतात पिकांना पाणी देण्यासाठी जावे लागते. परिसरात वावर असलेल्या बिबट्याचा वन विभागाने त्वरित बंदोबस्त करावा.- नंदकुमार सोनवणे, सरपंच, विराणे.