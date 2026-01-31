Narhari Zirwal : पुन्हा एकदा 'एकच घड्याळ'? दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे नरहरी झिरवाळांचे संकेत

वणी: भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येतील, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अन्न व औषध प्रशासन तसेच विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शुक्रवारी (ता. ३०) व्यक्त केला. सध्या अनेक कार्यकर्ते ‘पोरके’ झाल्याची भावना बाळगत असून, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आमचा नक्कीच विचार करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना झिरवाळ म्हणाले, की सर्व संबंधितांनी मनावर घेतले, तर जनतेची मागणी निश्चितच पूर्ण होऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येण्याची चिन्हे यापूर्वीच अजित पवार यांच्या उपस्थितीत दिसू लागली होती. नगर परिषदा, पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी एकत्र लढण्याबाबत चर्चा झाली होती आणि त्यानुसार काही ठिकाणी जागावाटपही झाले होते. .Congress–BJP Joint Group: काँग्रेस-भाजपचा संयुक्त गट स्थापन... मालेगाव महापालिकेत अनपेक्षित राजकीय घडामोड.या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पवारसाहेब आमचा विचार करतील, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असल्याचे झिरवाळ यांनी नमूद केले. कदाचित पवारसाहेब स्वतः पुढाकार घेऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतील आणि त्यांना दिलासा देतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, महायुतीतील प्रमुख नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही पवार कुटुंबाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार करतील, अशी शक्यता झिरवाळ यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.