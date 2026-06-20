Wani Dog Attack : वणी शहरात पिसाळलेल्या कुत्र्याचा कहर; दोन दिवसांत ३३ जण जखमी, नागरिक दहशतीत ग्रामपालिकेकडे तात्काळ कारवाईची मागणी

वणी (नाशिक) : वणी शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने अक्षरशः हैदोस घातला असून, तब्बल ३३ जणांना चावा घेवून जखमी केले आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरात कमालीचे भीतीचे वातावरण पसरले असून, या ‘पिसाळलेल्या’ कुत्र्याचा ग्रामपालिकेने तात्काळ बंदोबस्त करावा, अशी तीव्र मागणी आता ग्रामस्थांमधून केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या पिसाळलेल्या कुत्र्याने शहरातील संखेश्वर नगर, संस्कृती नगर आणि कडगल्ली परिसरातून आपल्या हल्ल्यांचे सत्र सुरू केले. येथे तब्बल २९ जणांना चावा घेतल्यानंतर या कुत्र्याने साकी हॉटेल परिसर आणि दत्तनगर भागातही धुमाकूळ घालत आणखी चार पाच जणांना चावा घेवून जखमी केले. रक्ताळलेल्या अवस्थेत एकापाठोपाठ एक नागरिक वणी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होऊ लागल्याने, हा सर्व प्रकार एकाच कुत्र्यामुळे घडल्याचे समोर आले आणि शहरात एकच खळबळ उडाली..या हल्ल्यात गंभीर व किरकोळ जखमी झालेल्यांंमध्ये संजय माधव खताळे वय 55 रा. मावडी, सागर जैन वय, 32, , संजय भालेराव वय, ५८, रोशन आनंदा खैरनार वय २५, संदिप भाऊराम धुम, वय २९, रामदास बापु अहिरे वय ३६, हितेश नायक वय २३ सर्व रा. वणी, नवनाथ अमृता डंबाळे वय ३८, रा. चौसाळे, शांताराम शिरसाठ वय ४७, अतुल जोगारे वय २८, देविदास पवार वय ३६, दत्तात्रय क्षिरसागर वय ५०, जफरुद्दीन शहा वय ३४, गौरव चौधरी वय ३३, लौकिक समदडिया वय २३, मुमताज अन्सारी वय ४८, शांताराम गांगुर्डे वय ५१, लताबाई प्रभाकर शेलार वय ६५, ललिता भोई वय २८, रामदास किसन गावित वय ३५, सिया आकाश खडताळे वय ७, अनिता संदिर शाह वय ३३, अमोल अशोक कुवर वय २९, रविद्र सुरेश शेवरे वय ३५, अथर्व किशोर सोनवणे वय २५, गिता दौलत दुर्दवळे वय ५०, परमेश्वर नारायण अडगळे वय ३२, रंजना राजेद्र चौधरी वय ५०, योगेश अशोक गवळी वय २२, यमुनाबाई काळे, वय ६५, वाळु काशिनाथ चौधरी वय ५०, सुरेश वंसत भोये वय ४९, भगवंत दत्तु पाटील वय ४५.यांचा जखमीमंध्ये समावेश असून त्यांच्यावर वणी ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक उपचार करण्यात आले. पिसाळलेल्या कुत्र्याने लहाण मुले, महिला आणि वृद्धांना टार्गेट केेेेेेल्याने नागरिक घराबाहेर पडण्यासही घाबरत आहेत. "दोन दिवसांत ३३ जणांना चावा घेतलेला श्नानाचा ग्रामपालिकेने कोणतीही दिरंगाई न करता या कुत्र्याचा तात्काळ बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान गावातील तरुणांनी आता सदर पिसाललेला कुत्रा पकडण्यासाठी शोध मोहिम हाती घेतली असून गावातील गल्ली रस्तावर शोध घेत आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.