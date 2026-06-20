नाशिक

Wani Dog Attack : वणी शहरात पिसाळलेल्या कुत्र्याचा कहर; दोन दिवसांत ३३ जण जखमी, नागरिक दहशतीत ग्रामपालिकेकडे तात्काळ कारवाईची मागणी

वणीतील पिसाळलेल्या कुत्र्याचा दोन दिवसांत ३३ नागरिकांवर हल्ला; लहान मुले, महिला व वृद्ध जखमी, शहरात दहशतीचे सावट
The Rabies Threat: A Terrifying Streak of 33 Attacks

The Rabies Threat: A Terrifying Streak of 33 Attacks

Sakal

दिगंबर पाटोळे
Updated on

​वणी (नाशिक) : वणी शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने अक्षरशः हैदोस घातला असून, तब्बल ३३ जणांना चावा घेवून जखमी केले आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण परिसरात कमालीचे भीतीचे वातावरण पसरले असून, या ‘पिसाळलेल्या’ कुत्र्याचा ग्रामपालिकेने तात्काळ बंदोबस्त करावा, अशी तीव्र मागणी आता ग्रामस्थांमधून केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Wani
Gram Panchayat
Dog
NASA
dog attack news
dog attack statistics