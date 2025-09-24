Wani News : वणी ग्रामीण रुग्णालयाजवळ बिबट्याचे दर्शन, परिचारिकांमध्ये भीती

वणी: वणी ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागील बाजूस रविवारी (ता. २१) पहाटे तीनच्या सुमारास परिचारिकांना बिबट्या दिसल्याने खळबळ उडाली आहे. वणी बसस्थानकासमोर ग्रामीण रुग्णालय असून, पहाटे तीनच्या सुमारास तेथे कार्यरत परिचारिका रुग्णालयाच्या मागील बाजूस गेल्या असताना प्रसूतिकक्षाजवळ बिबट्या त्यांच्या निदर्शनास आला. .ग्रामीण रुग्णालयाचे दोन्ही प्रवेशद्वार बंद असल्याने बिबट्याने तेथून काढता पाय घेतला. दरम्यान, हा प्रकार पाहून परिचारिकांच्या पाचावर धारणच बसली होती. त्यांच्याजवळ मोबाईल नसल्याने त्याचे चित्रीकरण करता आले नाही. ग्रामीण रुग्णालय परिसरातील मागील बाजूस संस्कृतीनगर आहे, तसेच दत्तनगर हाकेच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे मानवी वस्तीत बिबट्याचा वावर दिसून आल्याने भीतीचे वातावरण आहे..चासला बोकडाचा फडशासिन्नर ः चास येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात बोकड मृत्यमुखी पडला असून बिबट्याची दहशत अजूनही कायम आहे. मंगळवारी (ता.२३) भरदिवसा हा हल्ला झाला. शेतकरी सोपान लक्ष्मण भाबड यांनी आऱडाओरड करून बिबट्याला हुसकावून लावले. घटनेची माहिती वनविभागाला देण्यात आली. गट क्रमांक २८२ मध्ये ही घटना घडली. वनरक्षक आकाश रूपवते यांनी पंचनामा केला. संतोष मेंगाळ यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. या हल्ल्यामुळे चास येथे पुन्हा बिबट्याच्या दहशतीचे वातावरण तयार झाले आहे. महिनाभरापूर्वी चास, कासारवाडी परिसरात बिबट्याने धुमाकूळ घातला होता..Leopard Attack : नाशिकमध्ये बिबट्याची दहशत कायम; दोनवर्षीय बालकावर हल्ला.कानडी मळ्यात बिबट्याची जोडीसिन्नर ः शहराजवळील कानडी मळा येथे रहिवासी भागात बिबट्याच्या जोडीचे दर्शन झाले. राजेंद्र कोकाटे यांच्या घराजवळून भरदुपारी बिबट्याची जोडी मक्याच्या शेतातून बाहेर पडल्याने परिसरात घबराट पसरली आहे. याच भागात गत आठवड्यात उकाडे वस्तीवर बिबट्या दिवसा विहिरीवर बसलेला दिसून आला होता. शहर व उपनगरातील बहुतांश रहिवासी बारागावपिंप्री मार्गावर सकाळी फिरण्यासाठी जातात. बिबट्यांचा वावर असल्याने अनेकांचे फिरणे बंद झाले आहे. परिसरात शेतीची कामे करण्यासह शेतकरी धजावत नाहीत. बिबट्या शहरातील उपनगरांलगत आढळून आल्याने रहिवाशांत भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे परिसरात बिबट्यांचे वास्तव्य असल्याने त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.