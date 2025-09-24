नाशिक

Wani News : वणी ग्रामीण रुग्णालयाजवळ बिबट्याचे दर्शन, परिचारिकांमध्ये भीती

Tiger Sighting at Wani Rural Hospital Premises : पहाटे तीनच्या सुमारास परिचारिकांना बिबट्या दिसल्याने खळबळ उडाली आहे. वणी बसस्थानकासमोर ग्रामीण रुग्णालय असून, पहाटे तीनच्या सुमारास तेथे कार्यरत परिचारिका रुग्णालयाच्या मागील बाजूस गेल्या असताना प्रसूतिकक्षाजवळ बिबट्या त्यांच्या निदर्शनास आला.
सकाळ वृत्तसेवा
वणी: वणी ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागील बाजूस रविवारी (ता. २१) पहाटे तीनच्या सुमारास परिचारिकांना बिबट्या दिसल्याने खळबळ उडाली आहे. वणी बसस्थानकासमोर ग्रामीण रुग्णालय असून, पहाटे तीनच्या सुमारास तेथे कार्यरत परिचारिका रुग्णालयाच्या मागील बाजूस गेल्या असताना प्रसूतिकक्षाजवळ बिबट्या त्यांच्या निदर्शनास आला.

