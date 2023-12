Nashik News: जिल्ह्यात 27 गावांतील पाण्याचे नमुने दूषित; सिन्नर तालुक्यात सर्वाधिक दूषित पाणी

Nashik News: नाशिक तालुक्यातील लाखलगाव येथे दूषित पाण्याने ग्रामस्थांना गॅस्ट्रोची लागण झाली होती. या प्रकारानंतर दूषित पाण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

यातच, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत नोव्हेंबरमध्ये घेण्यात आलेल्या एक हजार ८३९ नमुन्यांपैकी तपासणीत जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील २७ गावांतील पाणी नमुने दूषित आढळले. यात सिन्नर तालुक्यातील सर्वाधिक नऊ पाण्याचे नमुने (१४ टक्के) दूषित आहेत. (Water samples from 27 villages in district were contaminated nashik news)