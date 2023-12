इगतपुरी : पटसंख्‍येच्‍या मुद्यावर शिक्षण विभागाने शोधलेला ऑनलाईन हजेरीचा उपाय शिक्षकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागला आहे. आदिवासी, डोंगराळ व दुर्गम भागात कायमच असणारा इंटरनेटचा अभाव, सर्व्‍हर डाऊनच्या समस्‍येमुळे शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत.

आता अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाईल ज्ञानार्जनातील मुख्य अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना विद्यार्थी हजेरी भरण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. (Online attendance increased headache of teachers Due to server down teachers in tribal and hilly areas in trouble Nashik)