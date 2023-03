Water Crisis : मनपा हद्दीतील शिवरस्ता रहिवाशांना पाणीटंचाई

By

टेहेरे (जि. नाशिक) : मालेगाव महापालिका हद्दीतील शिवरस्त्याचे काम तातडीने करावे, तसेच दाभाडी शिवारातील रहिवाशांना नियमित व पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी या भागातील महिलांसह नागरिकांनी केली आहे. (Water shortage for residents of Shivaratri in malegaon municipal limits nashik news)

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

दाभाडी शिवारातील रहिवाशांना गेल्या १५ दिवसांपासून पाणीपुरवठा झालेला नाही. महिलांनी महापालिका प्रभाग एक कार्यालयातील अधिकारी श्री. बडगुजर व अभियंता गांगुर्डे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. गेल्या दोन महिन्यांपासून अनियमित पाणीपुरवठा केला जात आहे.

शिवरस्ता व दाभाडी शिवारलगतच्या नागरिकांनी महापालिकेकडून अधिकृत नळकनेक्शन घेतले आहे तरीदेखील नळांना पाणीच येत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. यासंदर्भात पाणीपुरवठा कर्मचारी योगेश बच्छाव उडवाउडवीची उत्तरे देतात.

अधिकृत नळकनेक्शन घेऊन व पाणीपट्टीचा भरणा करूनदेखील पाणी मिळत नसेल तर यापुढे पाणीपट्टी भरणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया तेथील महिलांनी व्यक्त केली. उन्हाळा असल्यामुळे पाण्याचा वापर वाढला आहे. प्रभाग अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन या भागाला सुरळीत पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.