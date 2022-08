Nashik : शनिवारी संपूर्ण शहरात पाणीपुरवठा बंद

By

नाशिक : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर व मुकणे धरणातील पंपिंग स्टेशनवर दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार असल्याने शनिवारी (ता. २०) संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. त्याचप्रमाणे रविवारी (ता. २१) सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे देण्यात आली. (Water supply shut down in entire city on Saturday Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: Monsoon Update : संततधार पावसाचा ऑगस्‍टमध्येही विक्रम

मुकणे धरण येथील पंपिंग स्टेशनच्या जॅकवेलसाठी महावितरण कंपनीच्या गोंदे येथील रेमंड स्टेशनमधील एक्स्प्रेस फीडरवरून वीजपुरवठा केला जातो. या सबस्टेशनमधील दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे शनिवारी सकाळी दहा ते दपारी चारपर्यंत पंपिंग स्टेशनला होणारा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे, तसेच गंगापूर धरणावरील पंप एक स्टेशनमधील दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

त्यामुळे शनिवारी सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहापर्यंत महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रावरून होणारा पाणीपुरवठा बंद ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शनिवारी संपूर्ण शहराचा सकाळ व सायंकाळचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे, तसेच रविवारी सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होईल, असे कळविण्यात आले आहे.

हेही वाचा: Corona Update : महिन्‍याभरानंतर कोरोनाचा बळी; दिवसभरात 19 पॉझिटिव्‍ह