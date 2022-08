By

नाशिक : जिल्ह्यात गेल्‍या काही दिवसांपासून नव्‍याने आढळणाऱ्या कोरोना बाधितांची संख्या सौम्‍य गतीने वाढत आहे. कोरोनामुक्‍त रुग्‍णांची संख्यादेखील लक्षणीय राहात असल्‍याने सक्रिय रुग्‍ण संख्या साडेतीनशेच्‍या सुमारास आहे. दरम्‍यान सुमारे एक महिन्‍यानंतर बुधवारी (ता.१७) जिल्ह्यात कोरोनाचा बळी गेला आहे. दिवसभरात १९ रुग्‍णांचे कोरोनाचे अहवाल पॉझिटिव्‍ह आले. तर ७६ रुग्‍णांनी कोरोनावर यशस्‍वीरीत्‍या मात केली आहे. (Victim of Corona after month 19 positives for day Corona Update Nashik Latest Marathi News)

गेल्‍या १६ जुलैला जिल्ह्यात कोरोना बाधिताच्‍या मृत्‍यूची नोंद होती. यानंतर महिन्‍याभरात नव्‍याने आढळणारे पॉझिटिव्‍ह वाढत असताना कोरोनामुळे मृत्‍यू झाला नसल्‍याने काही प्रमाणात दिलासादायक स्‍थिती होती.

परंतु महिन्‍याभरानंतर बुधवारी नाशिक महापालिका क्षेत्रात एका बाधिताच्‍या मृत्‍यूची नोंद आहे. दिवसभरात १९ रुग्‍णांचे कोरोनाचे अहवाल पॉझिटिव्‍ह आले असून, यापैकी सोळा नाशिक महापालिका क्षेत्र, नाशिक ग्रामीणच्‍या तिघांचा समावेश आहे.

सध्या जिल्ह्याचा पॉझिटिव्‍हीटी दर २.३६ टक्‍के असून, नाशिक महापालिका क्षेत्राचा पॉझिटिव्‍हीटी दर ३.२८ टक्‍के आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत ९३५ अहवाल प्रलंबित होते. सर्वाधिक ७९१ प्रलंबित अहवाल नाशिक ग्रामीणमधील तर नाशिक शहरातील ८६, मालेगावच्‍या ५८ रुग्‍णांना अहवालाची प्रतीक्षा होती. सध्या जिल्ह्यात ३४४ बाधितांवर उपचार सुरु असून, यापैकी चौघांना उपचारार्थ ऑक्‍सिजनची आवश्‍यकता भासते आहे.

दरम्‍यान मृत्‍यूच्‍या नोंदीमुळे जिल्ह्यात कोरोना बळींची संख्या आठ हजार ९०३ झाली आहे. उपचार घेणाऱ्या ३४४ बाधितांपैकी सर्वाधिक १९४ बाधित नाशिक ग्रामीणमधील असून, नाशिक शहरातील १३१, मालेगावचे तेरा, जिल्‍हा बाहेरील सहा बाधितांवर उपचार सुरू आहेत.

