Weather Effects : वातावरणामुळे दुभत्या जनावरांच्या क्षमतेवर परिणाम! 10 लिटर मागे सरासरी 2 लिटरची घट

येसगाव (जि. नाशिक) : गाव व परिसर बागाईत असल्याने सूर्योदयापूर्वी थंडी व अकरानंतर कडक ऊन लागते. या बदलत्या वातावरणाचा परिणाम परिसरातील दुभत्या जनावरांवर जाणवू लागला आहे.

या वातावरणामुळे दहा लिटर दूधामागे सरासरी दोन लिटरची घट येत असल्याचे पशुपालक सांगत आहे. (Weather Effects Effects on ability of dairy animals due to environment Average reduction of 2 liters after 10 liters Nashik News)

पहाटे चार पासून व दुपारी चार नंतर गाई-म्हशींचे पशुपालक यांच्याकडून नियमित दूध काढले जाते. त्यामुळे एक वेळा थंडीत व एक वेळा उन्हात दूध काढले जाते. यातच तालुक्यातील काही भागांमध्ये चारा टंचाई जाणू लागल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस संकरित गाईंची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे हिरव्या चाऱ्याला मागणी वाढली आहे. परिसरात फळबागा वाढल्याने शेतकरी नगदी पिकाकडे वळला आहे. विहिरींना पाणी चांगले असले तरी हिरव्या चाऱ्यासाठी लागणारे खोंडे (ज्वारी) घास , बाजरी, मका, चवळी यासारखे हिरवळीचे पीक घेतले जात नाही.

परिसरात उसाची लागवड घटल्याने हिरव्या चाऱ्यासाठी मिळणाऱ्या उसाच्या बांड्या मिळत नाहीत. बाहेरून आलेल्या बांड्यांचा भाव नगावर घ्यावा लागत आहे.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

बऱ्याच भागात शेवटी अवकाळी पाऊस झाल्याने खरीप हंगामातील बाजरी, मका,ज्वारीचा चारा खराब झाला. त्यामुळे कोरड्या वैरणी चाऱ्याचाही प्रश्न शेतकऱ्यांकडे निर्माण झाला आहे.

वेगवेगळ्या कंपनी सरासरी भाव ६० किलो साठी सरकी ढेप एक हजार ९०० रुपये, चुनीभरडा ५० किलोसाठी अकराशे १ हजार ०२० रुपये घ्यावा लागत आहे. शेतकऱ्यांजवळ संकरित गायी व एक लाखाच्या पुढे किमती असलेल्या म्हशी आहेत. जनावरांसाठी संतुलित आहार कमी पडू लागल्याने त्याचाही परिणाम दुभत्या जनावरांवर होऊ लागला आहे.

दूध देणाऱ्या गावरान, सिन्नर, म्हसान, गिर-जाफर ,काठेवाडी, माळवी सारख्या जातीच्या म्हशी आहेत. म्हशींच्या किमती एक लाखाच्या आसपास आहेत. दूध उत्पादन करणारा कोरडा, हिरवा चारा व पशुखाद्य हे सर्व घटक महाग झाले आहेत.

"वैरण टंचाईमुळे दुग्ध व्यवसाय जिकिरीचा झाला आहे. दुधात घट येऊ लागल्याने गायी- म्हशी पालन दिवसेंदिवस खर्चिक होऊ लागला आहे."- सुनील सूर्यवंशी,पशुपालक, येसगाव बुद्रूक.