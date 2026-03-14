Weather Update : नाशिककरानो सावधान! रणरणत्या उन्हात आता पावसाचे सावट; 'या' तारखेपासून मेघगर्जनेचा इशारा

नाशिक: शहर व परिसरात उन्हाचा कडका कायम असून, शुक्रवारी (ता. १३) कमाल तापमानाचा पारा ३७.८ अंशावर स्थिरावला. वाढत्या उष्णतेमुळे सर्वसामान्य घामाघूम झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात मंगळवार (ता. १७)पासून पुढील चार दिवस मेघगर्जनेसह पाऊस व वादळी वाऱ्यांची स्थिती निर्माण होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. .मार्चमध्येच जिल्ह्यातील तापमानात वाढ झाली आहे. तापमान थेट ३७ अंशापलीकडे जाऊन पोहोचल्याने सर्वसामान्यांना घामाच्या धारा लागल्या आहेत. मात्र, पुढील आठवड्यात वातावरणात बदल होण्याचा अंदाज आहे. त्यात १७ ते २० मार्चदरम्यान राज्यातील काही भागांमध्ये प्रामुख्याने दुपारनंतर आभाळी हवामान तयार होऊन मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची स्थिती निर्माण होऊ शकते. .सध्याच्या अंदाजानुसार ही स्थिती प्रामुख याने विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश तसेच मध्य महाराष्ट्रातील भागांमध्ये दिसून येऊ शकते. यादरम्यान विजांचा कडकडाट, वादळी वारे, पाऊस आणि काही प्रमाणात गारपिटीची शक्यताही नाकारता येत नाही. वादळी वारे, पाऊस आणि संभाव्य गारपिटीपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.