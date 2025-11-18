Nashik Weather : नाशिककर गारठले! पारा दहा अंशांच्या खाली; आगामी काळात शीतलहरींचा प्रकोप वाढण्याची शक्यता

नाशिक: शहरासह जिल्ह्यात थंडीने विळखा घट्ट करायला सुरुवात केली असून, सोमवारी (ता. १७) नाशिकमध्ये ९.६ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद करण्यात आली. यंदाच्या हंगामातील शहरातील हे नीचांकी तापमान ठरले आहे. दुसरीकडे कुंदेवाडी येथे ८.३ अंश एवढ्या जिल्ह्यातील सर्वांत नीचांकी तापमानाची नोंद झाली. थंडीच्या वाढत्या कडाक्यामुळे सर्वसामान्य गारठून गेले. निफाडमध्ये पारा स्थिर असला, तरी थंडीचा जोर कायम आहे..उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे राज्याच्या सरासरी तापमानात सातत्याने घट होत आहे. जिल्ह्यातही तापमान घसरत चालले. नाशिक शहर व परिसरातील पारा दहा अंशांच्या खाली आला आहे. परिणामी, थंडीच्या कडाक्यात वाढ झाली. पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी गारठा अधिक जाणवत असून, दिवसभरही हवेत गारवा असल्याने नाशिककर गारठून गेले आहेत. .थंडीपासून बचावासाठी उबदार कपडे परिधान करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला असून, ठिकठिकाणी शेकोट्या पेटवून त्याभोवती गर्दी होताना दिसते. थंडीच्या वाढत्या कडाक्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर सायंकाळनंतर तुरळक वर्दळ दिसून येत आहे..निफाड तालुक्याच्या पाऱ्यात किंचित वाढ होऊन तो ८.३ अंशांवर स्थिरावला. परंतु, तालुक्यात गारठा कायम आहे. विशेष करून पहाटेच्या सुमारास थंड वारे अधिक वेगाने वाहत असल्याने निफाडवासीयांना हुडहुडी भरली. तसेच, जिल्ह्याच्या अन्य भागांमधील पाऱ्यातील चढ-उतार कायम असल्याने दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम होत आहे..Iffi 2025 साठी अचानक गोव्याला जायचा प्लॅन बनलाय? 'ही' स्वस्तात मस्त 5 ठिकाणे, जिथं कमी खर्चात राहू शकता.थंडीमुळे शेतातील पिकांना पाणी देण्यात अडचणी येत असून, द्राक्षबागांनाही बदलेल्या वातावरणामुळे धोका निर्माण झाला. दरम्यान, उत्तर भारतातून येणाऱ्या शीतलहरींचा प्रकोप येत्या काळात वाढण्याची चिन्हे असल्याने नाशिकसह राज्यभरातील गारठ्यात वाढ होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.