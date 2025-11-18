नाशिक

Nashik Weather : नाशिककर गारठले! पारा दहा अंशांच्या खाली; आगामी काळात शीतलहरींचा प्रकोप वाढण्याची शक्यता

Cold Wave Tightens Grip Across Nashik District : नाशिकमध्ये पारा ९.६ अंशांवर घसरताच शहरात शेकोट्यांभोवती नागरिकांची गर्दी वाढली; थंडीच्या कडाक्यात जनजीवन विस्कळीत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरासह जिल्ह्यात थंडीने विळखा घट्ट करायला सुरुवात केली असून, सोमवारी (ता. १७) नाशिकमध्ये ९.६ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद करण्यात आली. यंदाच्या हंगामातील शहरातील हे नीचांकी तापमान ठरले आहे. दुसरीकडे कुंदेवाडी येथे ८.३ अंश एवढ्या जिल्ह्यातील सर्वांत नीचांकी तापमानाची नोंद झाली. थंडीच्या वाढत्या कडाक्यामुळे सर्वसामान्य गारठून गेले. निफाडमध्ये पारा स्थिर असला, तरी थंडीचा जोर कायम आहे.

