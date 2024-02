Nashik News : शिव्या देणारा ' नट्या ' सुविचार सांगू लागतो तेव्हा...दहिवदच्या शिक्षकांनी साधली किमया

Nashik News : गावात शिव्या देत फिरणारा, कुणालाही दगड मारून पळणारा, वाया गेलेलं पोरग म्हणून ज्याच्या जवळही कुणी थांबत नव्हतं. तो ‘नट्या’ खणखणीत मराठी वाचू लागलाय. सुविचार बोलू लागलाय. द्वेष नव्हे तर मैत्री जपू लागलाय आणि ही किमया साधली आहे दहिवद तालुका चांदवड येथील जिल्हा परिषद शाळेने अन् तिथल्या गुरुजींनी.

शहरी भागातील खासगी शाळांचे पेव ग्रामीण भागात आले आणि जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या घसरू लागली. (When cursing Natya starts giving advice in Dahiwad teachers achieved alchemy of student nashik news)