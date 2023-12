Nashik: खड्ड्यांच्या रस्त्यातून जनतेची सुटका कधी? दिंडोरी-पेठ तालुक्यासाठी निधी मंजूर, पण कामाची प्रतिक्षा कायम

लखमापूर : दिंडोरी-पेठ मतदारसंघातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाल्यामुळे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी ४५० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना मंजुरी मिळविली. त्यामुळे मतदारसंघातील जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या.

मात्र, खड्ड्यांच्या रस्त्यातून जनतेची कधी सुटका होणार, अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर होत आहे. (When will public get rid of potholes Funds sanctioned for Dindori Peth taluka but work still awaited Nashik)